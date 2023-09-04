Почему Макс не погнался в Монце за лучшим кругом? Марко раскрыл причины

Так как лучшее время круга, показанное в гонке, с недавних пор приносит пилотам Ф1 одно дополнительное очко, те стали совсем иначе относиться к этому прежде чисто статистическому параметру.

Когда есть возможность, многие даже проводят перед финишем дополнительный пит-стоп, чтобы потом на свежих шинах проехать круг быстрее всех.

В нынешнем чемпионате чаще всех этот бонус забирает Макс Ферстапен – в 13 Гран При он сделал это шесть раз. Однако в минувшее воскресенье, уверенно лидируя в Монце, голландец даже не попробовал побороться за лучшее время Сразу после финиша журналисты спросили гонщика о причинах, но он лишь сказал, что получил строгий запрет от команды.

Детали смог раскрыть гоночный консультант Хельмут Марко: «Мы были вынуждены поступить так, поскольку температура внутренних узлов стала расти. Она оставалась в допустимом диапазоне, но мы должны были гарантировать, что сможем удержать ее там.

Кроме того, преимущество Макса составляло 12 секунд, так что не было никаких оснований рисковать».

Австриец добавил: «Вообще говоря, я рад любой возможности выбить у него из головы эту глупость с лучшими кругами».

Глава команды Кристиан Хорнер подтвердил, что опасения действительно имели место: «Ему приходилось контролировать температуру, мы совершенно точно не хотели подвергать машину риску.

Воскресенье в Монце выдалось крайне жарким, а впереди него была большая группа круговых. Нам не хотелось, чтобы Макс оказался прямо за ними в "грязном" воздухе, потому финальные круги он проехал в более спокойном темпе».

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Ферстаппен стартовал в гонке вторым, но смог опередить Карлоса Сайнса после 15 кругов постоянного прессинги на соперника.

«Мы изначально понимали, что Ferrari будут быстры на прямых, – сказал Марко. – Потому разработали для этой гонки особенную концепцию, которая успешно сработала».

80-летний консультант добавил, что после схода Юки Цуноды на прогревочном круге инженеры быстро установили причину поломки и поняли, что угрозы для других моторов RBPT-Honda нет.

Интересно, что рекордная десятая победа голландца не произвела на Марко особенного впечатления: «Она много значит для него самого, а мне куда более важен 100-й успех Red Bull [в Монреале]. Но Максу наверняка приятно установить этот рекорд».