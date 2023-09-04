Почему Макс не погнался в Монце за лучшим кругом? Марко раскрыл причины
Как оказалось, работа узлов Red Bull голландского пилота ближе к финишу вызывала у команды серьезные опасения, потому ни о какой борьбе за бонус речи не было
Так как лучшее время круга, показанное в гонке, с недавних пор приносит пилотам Ф1 одно дополнительное очко, те стали совсем иначе относиться к этому прежде чисто статистическому параметру.
Когда есть возможность, многие даже проводят перед финишем дополнительный пит-стоп, чтобы потом на свежих шинах проехать круг быстрее всех.
В нынешнем чемпионате чаще всех этот бонус забирает Макс Ферстапен – в 13 Гран При он сделал это шесть раз. Однако в минувшее воскресенье, уверенно лидируя в Монце, голландец даже не попробовал побороться за лучшее время Сразу после финиша журналисты спросили гонщика о причинах, но он лишь сказал, что получил строгий запрет от команды.
Детали смог раскрыть гоночный консультант Хельмут Марко: «Мы были вынуждены поступить так, поскольку температура внутренних узлов стала расти. Она оставалась в допустимом диапазоне, но мы должны были гарантировать, что сможем удержать ее там.
Кроме того, преимущество Макса составляло 12 секунд, так что не было никаких оснований рисковать».
Австриец добавил: «Вообще говоря, я рад любой возможности выбить у него из головы эту глупость с лучшими кругами».
Глава команды Кристиан Хорнер подтвердил, что опасения действительно имели место: «Ему приходилось контролировать температуру, мы совершенно точно не хотели подвергать машину риску.
Воскресенье в Монце выдалось крайне жарким, а впереди него была большая группа круговых. Нам не хотелось, чтобы Макс оказался прямо за ними в "грязном" воздухе, потому финальные круги он проехал в более спокойном темпе».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, победитель гонки, Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Ферстаппен стартовал в гонке вторым, но смог опередить Карлоса Сайнса после 15 кругов постоянного прессинги на соперника.
«Мы изначально понимали, что Ferrari будут быстры на прямых, – сказал Марко. – Потому разработали для этой гонки особенную концепцию, которая успешно сработала».
80-летний консультант добавил, что после схода Юки Цуноды на прогревочном круге инженеры быстро установили причину поломки и поняли, что угрозы для других моторов RBPT-Honda нет.
Интересно, что рекордная десятая победа голландца не произвела на Марко особенного впечатления: «Она много значит для него самого, а мне куда более важен 100-й успех Red Bull [в Монреале]. Но Максу наверняка приятно установить этот рекорд».
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