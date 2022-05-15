Почему Магнуссен не добился успеха в Ф1? Баттон объяснил

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

В начале 90-х годов Яна Магнуссена называли новым Сенной – талант молодого датчанина не вызывал сомнений. Но оказалось, что для успехов в Ф1 также нужны упорный труд, дисциплина и отказ от многих жизненных радостей. Ян не справился с этой задачей и очень быстро потерял место в пелотоне.

Прошло два десятилетия – и на пороге Ф1 оказался Магнуссен-младший, Кевин. Казалось, что он не повторит ошибок отца и добьется много большего. В молодежных сериях гонщик был очень хорош, что позволило подписать контракт с McLaren. Уже на дебютном Гран При Австралии 2014 года Кевин финишировал вторым.

Но вот дальше эта история не получила хэппи-энда. Магнуссен после одного сезона потерял место в McLaren, на время вообще прекратил выступления, но все же смог вернуться с Renault, а затем выступал за Haas.

В конце 2021-го он вовсе покинул Ф1, однако получил еще один шанс, когда его прежней команде потребовалось срочно заменить Никиту Мазепина.

Почему же второй Магнуссен подряд не сумел покорить Большие Призы? Свой ответ на этот вопрос предложил Дженсон Баттон, первый напарник Кевина в чемпионате мира.

На недавней медиа-конференции, организованной Williams, сильнейшего пилота 2009 года спросили, кто из его партнеров по команде не получил в Ф1 того, чего заслуживал.

«Думаю, что Рубенс Баррикелло, – ответил Дженсон. – Он обладал невероятными инженерными знаниями. Никто не мог конкурировать с ним в этом отношении, и мне повезло работать с ним в одной команде [Honda, а позже Brawn].

Также я должен назвать Кевина Магнуссена. Сейчас все видят, на что он способен. Он очень быстрый гонщик, и я точно знаю, что он был таким с самого начала.

Но когда мы выступали с ним, я ясно видел, насколько сложно ему справиться с тем психологическим прессингом, который оказывает на любого наш спорт».

Пол ди Реста и Дженсон Баттон, эксперты Sky TV Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

«Своя команда? Возможно, когда-нибудь потом…»

Еще один интересный вопрос Баттону был связан с тем, рассматривает ли он для себя возможность возглавить команду Ф1.

«Стать боссом? – переспросил Дженсон. – Думаю, для этой работы важно постоянно вести дискуссии с другими главами команд. Это непростое дело.

Но никогда не надо загадывать, что принесет будущее. Пока я считаю, что слишком молод для этого – и что есть немало других вещей, которыми мне интересно заниматься.

Но я не исключаю для себя, что рано или поздно это случится».

Сейчас 42-летний британец является консультантом в Williams, занимаясь преимущественно работой с пилотами команды. Также у него есть свой коллектив в Extreme E.