Предыдущая / О целях Ferrari на остаток сезона, Сайнсе и превосходстве Макса. Большое интервью Леклера Следующая / Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса
Формула 1 Новость

Почему Льюису не стоит переходить в Ferrari? Эксперт объяснил

По мнению ведущего обозревателя Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, обладатель семи титулов не получит в Маранелло никаких преимуществ по сравнению с Mercedes

Алтай Гек
Автор:
Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari, Льюис Хэмилтон, Mercedes-AMG

В конце мая гоночные СМИ наперебой рассказывали о предложении, которое Ferrari сделала Льюису Хэмилтону. Гонщику, если верить тем публикациям, предложили 40 миллионов долларов, причем ради него даже были готовы досрочно уволить Карлоса Сайнса. 

После некоторых обсуждений профильное сообщество пришло к выводу, что слухи о переговорах – якобы, лично инициированных большим боссом Скудерии Джоном Элканном –скорее всего были инициированы людьми из окружения Льюиса с целью оказать давление на Mercedes в переговорах о продолжении контракта. 

И хотя пока будущее британского пилота после окончание нынешнего сезоне официально остается неизвестным, сейчас мало кто сомневается, что он останется в нынешней команде. При этом Скудерия остается притягательной для Льюиса, как и для любого гонщика в Формуле 1 и за ее пределами, благодаря магии своего имени и фирменного алого цвета. 

Однако сейчас переход туда даже в теории не выгоден для Хэмилтона – об этом в видеоблоге для AMuS рассказал пользующийся авторитетом в паддоке журналист Михаэль Шмидт.  

«Не сомневаюсь, что Льюис – умный парень, – сказал он. – И ему отлично известно, то даже если Ferrari предложит ему вдвое больше нынешней зарплаты, дела там пойдут нисколько не лучше, чем в Mercedes. Скудерия ничуть де быстрее его нынешней команды. 

А еще – любая возникающая проблема привлечет в Ferrari в разы больше внешнего внимания, чем в Mercedes».

Формально в пелотоне 2024 года осталось восемь вакансий – по две в Haas и AlphaTauri и по одной в Mercedes, Aston Martin, Sauber и Williams.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

О целях Ferrari на остаток сезона, Сайнсе и превосходстве Макса. Большое интервью Леклера

Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса
Алтай Гек Больше от
Алтай Гек
Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет

Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет

Формула 1

Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет Эксперт: Хэмилтон уверен, что сможет выступать в Ф1 еще пять лет

AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

Формула 1

AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации AMuS: в Ф1 задумались о запрете DRS в квалификации

Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1»

Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1»

Формула 1

Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1» Хорнер назвал себя с Вольфом «главными динозаврами Формулы 1»

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

Формула 1

Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

«Человек так не может». Росберг рассказал, как пилотирует Хэмилтон

«Человек так не может». Росберг рассказал, как пилотирует Хэмилтон

Формула 1
Гран При Бельгии

«Человек так не может». Росберг рассказал, как пилотирует Хэмилтон «Человек так не может». Росберг рассказал, как пилотирует Хэмилтон

В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1

В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1

Формула 1

В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1 В Mercedes отказались включать в контракт Льюиса вопросы его будущего после Ф1

Ferrari Больше от
Ferrari
О целях Ferrari на остаток сезона, Сайнсе и превосходстве Макса. Большое интервью Леклера

О целях Ferrari на остаток сезона, Сайнсе и превосходстве Макса. Большое интервью Леклера

Формула 1

О целях Ferrari на остаток сезона, Сайнсе и превосходстве Макса. Большое интервью Леклера О целях Ferrari на остаток сезона, Сайнсе и превосходстве Макса. Большое интервью Леклера

«Станет или Алези, или Райкконеном». Инсайдер предсказал будущее Леклера в Ferrari

«Станет или Алези, или Райкконеном». Инсайдер предсказал будущее Леклера в Ferrari

Формула 1

«Станет или Алези, или Райкконеном». Инсайдер предсказал будущее Леклера в Ferrari «Станет или Алези, или Райкконеном». Инсайдер предсказал будущее Леклера в Ferrari

Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

Формула 1

Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari Босс Renault собрался сделать из Alpine французскую Ferrari

Самое важное:

Половина сезона-2023: пять небыстрых выводов

Половина сезона-2023: пять небыстрых выводов

F1 Формула 1

Половина сезона-2023: пять небыстрых выводов Половина сезона-2023: пять небыстрых выводов

Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas

Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas

F1 Формула 1

Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas Слухи: Джовинацци стал кандидатом на место в Haas

«Мы далеко впереди». Марко рассказал о работе Red Bull над мотором 2026 года

«Мы далеко впереди». Марко рассказал о работе Red Bull над мотором 2026 года

F1 Формула 1

«Мы далеко впереди». Марко рассказал о работе Red Bull над мотором 2026 года «Мы далеко впереди». Марко рассказал о работе Red Bull над мотором 2026 года

Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

F1 Формула 1

Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса Брат Хэмилтона проговорился о новом контракте Льюиса

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.