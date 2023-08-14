Почему Льюису не стоит переходить в Ferrari? Эксперт объяснил
По мнению ведущего обозревателя Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта, обладатель семи титулов не получит в Маранелло никаких преимуществ по сравнению с Mercedes
В конце мая гоночные СМИ наперебой рассказывали о предложении, которое Ferrari сделала Льюису Хэмилтону. Гонщику, если верить тем публикациям, предложили 40 миллионов долларов, причем ради него даже были готовы досрочно уволить Карлоса Сайнса.
После некоторых обсуждений профильное сообщество пришло к выводу, что слухи о переговорах – якобы, лично инициированных большим боссом Скудерии Джоном Элканном –скорее всего были инициированы людьми из окружения Льюиса с целью оказать давление на Mercedes в переговорах о продолжении контракта.
И хотя пока будущее британского пилота после окончание нынешнего сезоне официально остается неизвестным, сейчас мало кто сомневается, что он останется в нынешней команде. При этом Скудерия остается притягательной для Льюиса, как и для любого гонщика в Формуле 1 и за ее пределами, благодаря магии своего имени и фирменного алого цвета.
Однако сейчас переход туда даже в теории не выгоден для Хэмилтона – об этом в видеоблоге для AMuS рассказал пользующийся авторитетом в паддоке журналист Михаэль Шмидт.
«Не сомневаюсь, что Льюис – умный парень, – сказал он. – И ему отлично известно, то даже если Ferrari предложит ему вдвое больше нынешней зарплаты, дела там пойдут нисколько не лучше, чем в Mercedes. Скудерия ничуть де быстрее его нынешней команды.
А еще – любая возникающая проблема привлечет в Ferrari в разы больше внешнего внимания, чем в Mercedes».
Формально в пелотоне 2024 года осталось восемь вакансий – по две в Haas и AlphaTauri и по одной в Mercedes, Aston Martin, Sauber и Williams.
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