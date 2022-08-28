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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Почему Льюиса не наказали за аварию с Алонсо? FIA объяснила

Гонщика признали виновником столкновения на первом круге, однако не назначили ему никакого наказания

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Почему Льюиса не наказали за аварию с Алонсо? FIA объяснила
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Фернандо Алонсо негодовал после того, как попытка атаки со стороны Льюиса Хэмилтона по внешнему радиусу на входе в поворот Ле-Комб привела к столкновению Mercedes и Alpine – и даже назвал бывшего напарника идиотом.

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Судьи FIA еще по ходу дистанции начали изучение этого эпизода и пришли к выводу, что в действиях Хэмилтона есть нарушение правил – однако оставили аварию без последствий.

Смягчающим обстоятельством стал тот факт, что столкновение произошло в пятом повороте после старта гонки. 

В опубликованном документе сказано: «Судьи изучили видео и установили, что Алонсо находился на внутренней части поворота. 

Передние колеса машины Хэмилтона были впереди машины Алонсо на входе в поворот. Алонсо сместился с траектории внутрь, оба его правых колеса полностью были на поребрике и даже частично за ним. 

Ни в какой момент Алонсо не терял контроль над машиной и не допускал избыточной поворачиваемости. Хэмилтон направил свою машину в направлении апекса поворота, находясь бок о бок с Алонсо, что и привело к столкновению. 

Судьи учли, что события имели место на первом круге, когда в поворотах после старта происходит множество маневров относительно машин соперников – и потому решили не предпринимать никаких действий».

Позже Льюис все же получил предупреждение за то, что после остановки и схода не отправился в медицинский центр. Судьи FIA на этом примере напомнили всем участникам Ф1, что после любой аварии проверка у докторов является обязательной.

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