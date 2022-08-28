Почему Льюиса не наказали за аварию с Алонсо? FIA объяснила
Гонщика признали виновником столкновения на первом круге, однако не назначили ему никакого наказания
Фернандо Алонсо негодовал после того, как попытка атаки со стороны Льюиса Хэмилтона по внешнему радиусу на входе в поворот Ле-Комб привела к столкновению Mercedes и Alpine – и даже назвал бывшего напарника идиотом.
Судьи FIA еще по ходу дистанции начали изучение этого эпизода и пришли к выводу, что в действиях Хэмилтона есть нарушение правил – однако оставили аварию без последствий.
Смягчающим обстоятельством стал тот факт, что столкновение произошло в пятом повороте после старта гонки.
В опубликованном документе сказано: «Судьи изучили видео и установили, что Алонсо находился на внутренней части поворота.
Передние колеса машины Хэмилтона были впереди машины Алонсо на входе в поворот. Алонсо сместился с траектории внутрь, оба его правых колеса полностью были на поребрике и даже частично за ним.
Ни в какой момент Алонсо не терял контроль над машиной и не допускал избыточной поворачиваемости. Хэмилтон направил свою машину в направлении апекса поворота, находясь бок о бок с Алонсо, что и привело к столкновению.
Судьи учли, что события имели место на первом круге, когда в поворотах после старта происходит множество маневров относительно машин соперников – и потому решили не предпринимать никаких действий».
Позже Льюис все же получил предупреждение за то, что после остановки и схода не отправился в медицинский центр. Судьи FIA на этом примере напомнили всем участникам Ф1, что после любой аварии проверка у докторов является обязательной.
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