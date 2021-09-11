Почему Льюис так слабо провел гонку? В Red Bull нашли ответ

Скверно стартовав в спринтерской гонке, Льюис Хэмилтон застрял позади McLaren Ландо Норриса – после чего на протяжении 18 кругов так и не смог найти возможность опередить своего молодого соотечественника.

Семикратный чемпион не заработал бонусных очков и теперь будет стартовать в главной гонке только четвертым, тогда как его главный соперник Макс Ферстаппен займет поул.

Представители Mercedes не объясняли причину недостаточной скорости Льюиса, а вот руководитель RBR Кристиан Хорнер предложил свою идею на этот счет.

По его мнению, настройка системы рекуперации у Льюиса была такой, что в конце прямых гонщик оставался без дополнительных 160 л.с. от KERS.

«Когда они едут в стабильной ситуации, то очень значительно собирают энергию [запасая больше, чем расходуется], – объяснил Хорнер в эфире Sky Sports. – Но здесь мы видели эффект, который сами называем "подрезкой". В конце прямых у вас начинает мигать задний фонарь, что просто убивает вашу скорость.

Вы видели, что когдп Льюис подъезжал на полсекунды [к Норрису], чего обычно достаточно для атаки, он внезапно терял импульс».

Кристиан добавил, что если его предположение соответствует истине, это очень поможет Red Bull в воскресной гонке.

«Это будет хорошая новость, если мы удержимся впереди, – объяснил он. – У них не будет возможности атаковать по-настоящему в конце прямых, так как энергия будет заканчиваться».

При этом, как заметил Хорнер, в квалификационной гонке команды и пилоты рискуют гораздо меньше, чем в главной – и это тоже важно учитывать.

«Я уверен, что на одном круге Mercedes быстрее нас, – сказал глава Red Bull. – Здесь есть пара поворотов, где мы испытываем сложности. Хотя в целом у нас получается проезжать хорошие круги.

Макс был в "грязном" воздухе, но мог ехать в темпе Валттери [Боттаса], когда они оторвались от преследователей.

Разумеется, в таких гонках никто не хочет излишне рисковать. Здорово, что получилось заработать очки – но посмотрим, что будет завтра».