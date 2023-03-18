Почему Льюис расстался с тренером? Вольф объяснил
По словам главы Mercedes, сотрудничество пилота и его персональной помощницы исчерпало себя
По ходу уик-энда Ф1 в Саудовской Аравии, что после семи лет работы с Льюисом Хэмилтоном тренер по физподготовке Анджела Каллен решила посвятить себя другим проектом. И хотя и она сама, и гонщик адресовали друг другу хорошие слова с социальных сетях, причину разрыва никто из них не озвучил.
Репортеры обратились за подробностями к главе Mercedes Тото Вольфу, и тот рассказал, что инициатива о прекращении сотрудничества исходила от гонщика.
«Анджела уже долгое время оставалась частью банды, – сказал австриец. – Думаю, в каждой команде [у гонщиков] есть ближайшее окружение и более широкий круг, которые не остаются статичными. Отношения между людьми меняются.
Мы развиваемся как организаций, и если что-то перестает работать, надо честно признать это и произвести какие-то перемены.
Анджела навсегда останется нашим талисманом. Она единственная, кто может перекричать мотор машины Ф1 на старте.
Но если уж [Льюис] принял такое решение, мы полностью поддерживаем его – какое бы направление он не избрал».
Хэмилтон и Каллен работали вместе с Гран При Австралии 2016 года.
Анализ: что мы узнали в пятницу на Гран При Саудовской Аравии
Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке
Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes
Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии
Mercedes использовала машину Расселла для экспериментов
Mercedes использовала машину Расселла для экспериментов Mercedes использовала машину Расселла для экспериментов
Бывший гонщик Marussia стал помощником Вольфа в Mercedes F1
Бывший гонщик Marussia стал помощником Вольфа в Mercedes F1 Бывший гонщик Marussia стал помощником Вольфа в Mercedes F1
Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды
Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды
Самое важное:
Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео
Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео
«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации
«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации «Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации
Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку
Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку
Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки
Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.