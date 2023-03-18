Предыдущая / Анализ: что мы узнали в пятницу на Гран При Саудовской Аравии Следующая / Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Почему Льюис расстался с тренером? Вольф объяснил

По словам главы Mercedes, сотрудничество пилота и его персональной помощницы исчерпало себя

Мэтт Кью
Автор:
Почему Льюис расстался с тренером? Вольф объяснил
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

По ходу уик-энда Ф1 в Саудовской Аравии, что после семи лет работы с Льюисом Хэмилтоном тренер по физподготовке Анджела Каллен решила посвятить себя другим проектом. И хотя и она сама, и гонщик адресовали друг другу хорошие слова с социальных сетях, причину разрыва никто из них не озвучил. 

Читайте также:

Репортеры обратились за подробностями к главе Mercedes Тото Вольфу, и тот рассказал, что инициатива о прекращении сотрудничества исходила от гонщика. 

«Анджела уже долгое время оставалась частью банды, – сказал австриец. – Думаю, в каждой команде [у гонщиков] есть ближайшее окружение и более широкий круг, которые не остаются статичными. Отношения между людьми меняются. 

Мы развиваемся как организаций, и если что-то перестает работать, надо честно признать это и произвести какие-то перемены. 

Анджела навсегда останется нашим талисманом. Она единственная, кто может перекричать мотор машины Ф1 на старте.  

Но если уж [Льюис] принял такое решение, мы полностью поддерживаем его – какое бы направление он не избрал». 

Хэмилтон и Каллен работали вместе с Гран При Австралии 2016 года.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Анализ: что мы узнали в пятницу на Гран При Саудовской Аравии

Де Врис не смог принять участие в субботней тренировке
Мэтт Кью Больше от
Мэтт Кью
«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации

«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации «Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации

Пиастри отказался сожалеть о переходе в McLaren

Пиастри отказался сожалеть о переходе в McLaren

Формула 1

Пиастри отказался сожалеть о переходе в McLaren Пиастри отказался сожалеть о переходе в McLaren

Williams взяла нового операционного директора. Он никогда не работал в Ф1

Williams взяла нового операционного директора. Он никогда не работал в Ф1

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Williams взяла нового операционного директора. Он никогда не работал в Ф1 Williams взяла нового операционного директора. Он никогда не работал в Ф1

Льюис Хэмилтон Больше от
Льюис Хэмилтон
Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes

Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes Хэмилтон признался, что не чувствует связи с машиной Mercedes

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Mercedes Больше от
Mercedes
Mercedes использовала машину Расселла для экспериментов

Mercedes использовала машину Расселла для экспериментов

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Mercedes использовала машину Расселла для экспериментов Mercedes использовала машину Расселла для экспериментов

Бывший гонщик Marussia стал помощником Вольфа в Mercedes F1

Бывший гонщик Marussia стал помощником Вольфа в Mercedes F1

Формула 1

Бывший гонщик Marussia стал помощником Вольфа в Mercedes F1 Бывший гонщик Marussia стал помощником Вольфа в Mercedes F1

Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды

Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды Хэмилтон оценил отставание Mercedes от Red Bull в 1,5 секунды

Самое важное:

Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео

Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео

IMSA IMSA

Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео Гонка «12 часов Себринга» завершилась грандиозной аварией: видео

«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации

«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации «Обидная тупость». Норрис отругал себя за аварию в квалификации

Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку

Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку Квалификационная ошибка Сайнса раскрыла тактику Ferrari на гонку

Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки

Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки Перес пообещал не думать про Ферстаппена по ходу гонки

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.