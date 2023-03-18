Почему Льюис расстался с тренером? Вольф объяснил

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По ходу уик-энда Ф1 в Саудовской Аравии, что после семи лет работы с Льюисом Хэмилтоном тренер по физподготовке Анджела Каллен решила посвятить себя другим проектом. И хотя и она сама, и гонщик адресовали друг другу хорошие слова с социальных сетях, причину разрыва никто из них не озвучил.

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Репортеры обратились за подробностями к главе Mercedes Тото Вольфу, и тот рассказал, что инициатива о прекращении сотрудничества исходила от гонщика.

«Анджела уже долгое время оставалась частью банды, – сказал австриец. – Думаю, в каждой команде [у гонщиков] есть ближайшее окружение и более широкий круг, которые не остаются статичными. Отношения между людьми меняются.

Мы развиваемся как организаций, и если что-то перестает работать, надо честно признать это и произвести какие-то перемены.

Анджела навсегда останется нашим талисманом. Она единственная, кто может перекричать мотор машины Ф1 на старте.

Но если уж [Льюис] принял такое решение, мы полностью поддерживаем его – какое бы направление он не избрал».

Хэмилтон и Каллен работали вместе с Гран При Австралии 2016 года.