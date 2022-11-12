Почему Леклеру поставили промежуточные шины? Ferrari ответила
Лидер Скудерии лишился возможности побороться с соперниками в финале бразильской квалификации из-за ошибки с выбором резины
Пятничная сессия в Сан-Паулу проходила в сложных погодных условиях – трасса оставалась относительно сухой, но моросил дождь. В решающем сегменте квалификации девять пилотов отправились на первую быструю попытку на сликах, а вот Шарль Леклер, к удивлению многих, выехал с пит-лейна на промежуточной резине.
Летом Ferrari допустила несколько грубейших тактических ошибок, но в последнее время поводов для критики в этом компоненте стало заметно меньше. Сам Леклер в недавнем интервью Motorsport.com хвалил прогресс команды.
Однако в этот раз гонщик не стал скрывать эмоций. «Прекрасно. О***ть как прекрасно», – сказал он по радио.
Чуть позже гонщик объяснил: «Мы ожидали усиления дождя, но этого так и не произошло. Я поговорю с командой, чтобы понять, как можно было действовать в таких условиях более успешно. Но сейчас я невероятно расстроен, ведь у нас была скорость».
Глава Скудерии Маттиа Бинотто не приехал в Бразилию – работой команды на этапе руководит гоночный директор Лоран Мекис.
«Случившееся немного разочаровывает, – признался он. – Оба наших гонщика вышли в финал, но там мы столкнулись с непростым выбором.
С одной стороны, асфальт все еще оставался сухим. А золотое правило в таких случаях гласит, что надо выезжать на сликах. С другой стороны, однако, мы ожидали в самое ближайшее время сильного ливня. Потому в итоге было использовать для пилотов разные тактики».
Мекис признал, что такой выбор в итоге сыграл против команды: «Ты всегда знаешь, что в таком случае – в зависимости от точного момента начала дождя – один из пилотов останется доволен, а другой – нет. Именно так и произошло.
Дождь начался, но для Шарля опоздал всего на минуту или две. Для Карлоса [Сайнса], который выехал на трассы вторым, все сложилось наилучшим образом. В итоге мы получили пятое и десятое места. Но это только начало долгого уик-энда».
Он продолжил: «В этом сезоне у нас было много сильных квалификаций – в том числе и в сложных условиях вроде сегодняшних. Но в любой ситуации ты можешь чему-то научиться, поняв, какие решения были верными, а какие – не совсем.
И сегодняшнюю историю мы все используем, чтобы сделать еще один шаг вперед».
За всю карьеру в Ф1 Леклер ни разу не стартовал в Бразилии выше шестого места.
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