Почему Леклер слишком поздно выехал из боксов? Отвечает Бинотто
По мнению руководителя Скудерии, Шарль Леклер мог бы побороться с Максом Ферстаппеном за место на первом ряду – но для этого требовался риск, который и привел к слишком позднему выезду из боксов на последнюю попытку.
Шарль Леклер показал в квалификации Гран При Абу-Даби 4-е время, проиграв обоим пилотам Mercedes и Максу Ферстаппену. Свою роль в этом сыграло и то, что монегаск не смог улучшить свое время в последней попытке, так как слишком поздно выехал из боксов и просто не успел отправиться на быстрый круг.
По словам главы команды Маттиа Бинотто, Леклера задержали в боксах специально – в надежде побороться за второе место.
«Еще вчера было понятно, что нам не хватает скорости в третьем секторе, – сказал Бинотто в эфире Sky Sport. – Мы осознано пошли на риск и придержали Леклера в надежде, что трасса станет еще чуть быстрее. Но потом оказалось, что мы можем попасть в трафик, и нам пришлось отложить выезд из боксов еще немного. Так что, мы пошли на риск и проиграли. В первой попытке разница между вторым и пятым временем была очень мала. Так что мы старались использовать любую возможность».
Бинотто также подтвердил, что именно Леклер принял решение использовать шины Medium во второй попытке по ходу второго сегмента:
«Предложение прозвучало от Шарля, однако это обсуждалось с самого утра, и потом мы снова к этому возвращались. Думаю, мы правильно поступили, выбрав разные шины для наших гонщиков.
Шины с красными ободками у Себа также могут сыграть нам на руку. В этих условиях это было верное решение. Такая резина быстрее изнашивается, но кто знает, может, в начале гонки она обеспечит больший выигрыш, чем многие рассчитывают».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби
|Сессия
|Квалификация
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Автор
|Сергей Иванов
Почему Леклер слишком поздно выехал из боксов? Отвечает Бинотто
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