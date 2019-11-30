Почему Леклер слишком поздно выехал из боксов? Отвечает Бинотто

Шарль Леклер показал в квалификации Гран При Абу-Даби 4-е время, проиграв обоим пилотам Mercedes и Максу Ферстаппену. Свою роль в этом сыграло и то, что монегаск не смог улучшить свое время в последней попытке, так как слишком поздно выехал из боксов и просто не успел отправиться на быстрый круг.

По словам главы команды Маттиа Бинотто, Леклера задержали в боксах специально – в надежде побороться за второе место.

«Еще вчера было понятно, что нам не хватает скорости в третьем секторе, – сказал Бинотто в эфире Sky Sport. – Мы осознано пошли на риск и придержали Леклера в надежде, что трасса станет еще чуть быстрее. Но потом оказалось, что мы можем попасть в трафик, и нам пришлось отложить выезд из боксов еще немного. Так что, мы пошли на риск и проиграли. В первой попытке разница между вторым и пятым временем была очень мала. Так что мы старались использовать любую возможность».

Бинотто также подтвердил, что именно Леклер принял решение использовать шины Medium во второй попытке по ходу второго сегмента:

«Предложение прозвучало от Шарля, однако это обсуждалось с самого утра, и потом мы снова к этому возвращались. Думаю, мы правильно поступили, выбрав разные шины для наших гонщиков.

Шины с красными ободками у Себа также могут сыграть нам на руку. В этих условиях это было верное решение. Такая резина быстрее изнашивается, но кто знает, может, в начале гонки она обеспечит больший выигрыш, чем многие рассчитывают».