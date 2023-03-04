Почему Леклер не поехал на финальную попытку в квалификации? Вот его ответ

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Шарль Леклер стал быстрейшим во втором сегменте квалификации на первом этапе нового сезона Ф1, а в финале проехал всего на десятую медленнее Макса Ферстаппена из Red Bull. Но в тот момент, когда голландец выехал на вторую и решающую быструю попытку под клетчатым флагом, Шарль остался в гараже.

Сначала возникло ощущение, что с его машиной что-то не так. Но оказалось, что дело в тактическом выборе команды.

«Нет-нет, никаких проблем не было, – объяснил сам монегаск в интервью Sky. – Думаю, мы вполне могли поспорить за поул. Честно говоря, это стало приятным сюрпризом, так как после тестов и тренировок мы считали, что подобная задача будет слишком сложной.

Но нам удалось найти темп к квалификации, и это очень здорово. Но не менее важно было помнить о гонке. Есть ощущение, что там у нас все будет не столь здорово, как у Red Bull. Так что мы решили, что лучше будет стартовать третьими на свежих шинах, чем первыми на уже использованных».

Он добавил: «Надеюсь, завтра наш выбор оправдает себя. Но борьба будет плотной. У Aston Martin тоже очень хорошая скорость. Mercedes тоже ехали быстро в какие-то моменты по ходу квалификации. Но мы тоже оказались сильнее, чем ожидали – и это приятно.

Думаю, Формула 1 в целом стала интереснее, так что я очень жду предстоящих гонок».

В 2022 году Леклер стартовал в Бахрейне с поула и выиграл гонку после красивого поединка с Ферстаппеном.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл