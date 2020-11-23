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Почему легенды Формулы 1 ждали рыцарства по 30-40 лет, а Хэмилтону ждать не придется

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Почему легенды Формулы 1 ждали рыцарства по 30-40 лет, а Хэмилтону ждать не придется
Автор:
, Главный редактор

Еще ни один пилот Ф1 не получал рыцарское звание по ходу гоночной карьеры. Но Льюис станет исключением отнюдь не в силу масштаба своих достижений

В воскресенье сразу нескольких британских СМИ объявили, что Льюис Хэмилтон будет возведен в рыцарское достоинство в следующем году – имя семикратного чемпиона мира внесено в список кандидатов, который в канун Нового года представляют королеве (и который ей обычно одобряется без каких-либо изменений).

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У британской публики, активно обсуждавшей ситуацию с рыцарством Хэмилтона последние несколько месяцев, сразу возникли вопросы. Причем одни люди интересовались, не рано ли гонщика представили к такой награде, а другие – почему с ней так долго тянули. И если разобраться, оба этих вопроса закономерны.

Действительно – почему Хэмилтона раньше не наградили? Он ведь давно лучший британский гонщик

На самом деле в этом факте нет ничего особо удивительного. Если посмотреть на список тех, кто уже получил рыцарское звание за успехи в гонках, мы увидим, что чаще всего эти успехи и присвоение почетного титула разделены достаточно большим временным промежутком. К примеру, Джек Брэбэм стал рыцарем через 16 лет после окончания карьеры в Формуле 1, Джеки Стюарт – через 28, Стирлинг Мосс – и вовсе почти через 40.

Дела со спортсменами, отличившимися в других дисциплинах, до сравнительно недавнего времени обстояли похожим образом. К примеру, из тех, кто стал рыцарями за успехи в крикете, большинство было удостоено этой чести в возрасте за шестьдесят. Таким образом люди получали рыцарство, после того как их достижения проходили своего рода проверку временем. Это звучит весьма своеобразно в применении к победам Хэмилтона – но с другой стороны, можно вспомнить, как Лэнса Армстронга за применение допинга лишили семи побед в самой престижной велогонке мира.

 

Фото: Alastair Staley / Motorsport Images

Исключениями в гоночном мире были Генри Сигрейв и Малькольм Кэмпбелл, в межвоенные годы неоднократно бившие абсолютный рекорд скорости на суше. В их случаях между первым побитым рекордом и получением рыцарства проходило три-четыре года. Но не стоит забывать, что Сигрейв и Кэмпбелл тогда выглядели кем-то вроде космонавтов. Плюс оба пилота выступали на машинах британских марок при поддержке британских спонсоров. То есть их успех был успехом всей Великобритании. А не немецкого бренда, австрийского босса и малайзийских спонсоров.

В целом же в 90-е годы спортсменам начали раздавать рыцарство гораздо активнее, чем до этого. К примеру, за 80 лет с 1919 по 1998 годы за успехи в гонках наградили только трех человек – а чтобы потом удвоить число «гоночных сэров», понадобилось всего три года. Когда были должным образом отмечены заслуженные ветераны, начали награждать и действующих спортсменов. И теперь посвящение в рыцари далекого от пенсии Хэмилтона не выглядит плевком на приличия.

Сказали, что рыцарей семь – а назвали только пятерых. Остальные-то кто?

Наряду с упомянутыми гонщиками рыцарское звание есть у двух главных творцов успеха команды Williams – самого Фрэнка Уильямса и долгое время занимавшего пост технического директора Патрика Хэда. Владелец коллектива стал сэром в 1999 году – то есть через год с небольшим после того, как Williams в последний раз стала чемпионом Ф1. А вот конструктору пришлось ждать 2015 года – к этому моменту он уже ушел со всех постов в команде.

Фрэнк Уильямс и Патрик Хэд

Фрэнк Уильямс и Патрик Хэд

Фото: BMW WilliamsF1

А как же Джим Кларк? А чем Рон Деннис хуже Уильямса?

Рыцарское звание – лишь один из элементов в достаточно сложной системе наград и почестей. К примеру, Хэмилтон был удостоен важной государственной награды еще после завоевания первого чемпионского титула в 2008 год. Тогда пилот получил орден Британской империи.

Правда, заслужившие эту награду делятся на 5 разных классов – и Хэмилтон был включен в последний, 5-й класс. В списке т.н. кавалеров компанию пилоту со временем составила супруга его нынешнего босса – Сюзи Вольф. Как мы помним, за рулем гоночной машины она особых успехов не добилаcь (лучшим достижением гонщицы стало 5-е место в британской Формуле Renault), и награда была ей вручена с целью привлечения внимания к активности женщин в «нестандартных» для них видах спорта.

Похожая мотивация использовалась, когда несколько лет назад офицером ордена Британской империи (этот титул относится к 4-му классу) стала Клэр Уильямс. Аналогичных почестей в свое время удостоились многие знаменитости из мира Формулы 1 – от Джима Кларка до комментатора Марри Уокера.

Пресс-конференция Комиссии FIA по привлечению женщин в автоспорт с участием Сюзи Вольф и Клэр Уильямс

Пресс-конференция Комиссии FIA по привлечению женщин в автоспорт с участием Сюзи Вольф и Клэр Уильямс

Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Еще около десяти человек, добившихся успеха в Ф1, относятся к 3-му классу награжденных и носят титул командоров ордена – это и пилоты (Джон Сертиз, Найджел Мэнселл), и руководители команд (Колин Чэпмен, Рон Деннис), и конструкторы (Гордон Марри). Чем единственный титул Мэнселла значительнее двух титулов Кларка и почему Ньюи, являющийся только офицером, оказался в этой табели о рангах ниже Марри – не спрашивайте. Государственные награды часто раздаются по своеобразной логике – а британскую наградную систему часто обвиняют в полном отсутствии этой логики.

А Хэмилтон к какому классу будет относиться?

Титул рыцаря-бакалавра, который получит Хэмилтон (как и Стюарт или Мосс до него), является отдельной наградой, не связанной с орденом Британской империи напрямую. Но если искать для него место в описанной выше иерархии, оно будет находиться между 2-м и 3-м классами. Ведь рыцарь-бакалавр получает титул «сэр» – чего с награжденными 3-го класса не происходит.

Если перевести все эти ранги и звания на человеческий язык, то государство окажет Хэмилтону максимальные почести для человека, посвятившего жизнь «несерьезному» занятию. К примеру, точно такой же набор наград имеется у Пола Маккартни. А вот среди награжденных орденом Британской империи, относящихся к двум первым классам (которые также обеспечивают получение рыцарства) – главным образом военные, политики, очень крупные управленцы или ученые.

Так что, если в итоге рекордсмен Ф1 и станет со временем рыцарем-командором или рыцарем большого креста (так называются титулы двух первых классов), основанием для этого станут не столько спортивные достижения Льюиса, сколько его общественная активность – те самые коленопреклонения, футболки с призывами навести порядок в Нигерии и перекрашенные в черное болиды.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джеки Стюарт , Льюис Хэмилтон , Стирлинг Мосс , Джек Брэбэм
Автор Кирилл Качнов

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