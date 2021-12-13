Почему Хэму не сменили шины в финале гонки? Версия Сироткина

Когда в финальной гонке Формулы 1 в Абу-Даби на 52-м круге Николя Латифи разбил свою машину, вызвав тем самым появление автомобиля безопасности, шедший вторым Макс Ферстаппен быстро сменил шины на свежий Soft, и когда за круг до финиша гонка возобновилась – обогнал лидировавшего Льюиса Хэмилтона.

Однако у многих возник вопрос: почему в Mercedes сами не сменили шины Хэмилтону? Если бы Ферстаппен также сменил резину, оба оказались бы в равной ситуации, а если бы Макс остался на старых шина и на пит-стопе вышел в лидеры, то Хэмилтон мог бы легко его обогнать.

Объяснение этому нашел бывший гонщик Формулы 1, российский пилот Сергей Сироткин. По его мнению, в Mercedes опасались, что гонка может не возобновиться вовсе.

«В Mercedes понимали, что гонку могли бы и не возобновить – шансы были 50 на 50, – заявил Сироткин. – А также понимали, что если Льюис заедет в боксы, то Red Bull, наоборот, не будет зазывать Макса. И тогда в случае финиша под автомобилем безопасности Макс выиграл бы гонку. Поэтому я не думаю, что в Mercedes могли поступить по-другому. Команде просто не повезло попасть в такую неприятную ситуацию. Сейфти-кар поставил Mercedes в безвыходное положение, когда ни команда, ни сам Льюис уже ничего не могли сделать».

Сама команда Mercedes после Гран При подала два протеста (которые отклонили) и отказалась общаться с прессой.