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Формула 1 / Гран При Азербайджана Новость

Почему Хэмилтона трясло сильнее Расселла? Дело в «неправильной» подвеске

Пилот Mercedes рассказал, в чем именно была разница между двумя машинами команды в Баку

Джакомо Раули
Автор:
Почему Хэмилтона трясло сильнее Расселла? Дело в «неправильной» подвеске
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С точки зрения физической нагрузки азербайджанский уик-энд стал для Льюиса Хэмилтона серьезным испытанием. Гонщик с трудом выдержал воскресную дистанцию, сжимая зубы от боли.

При этом другой гонщик команды Джордж Расселл ни в воскресенье, ни до этого по ходу Гран При явно не испытывал таких проблем. В команде признались, что две машины W13 в Баку имели отличия в конфигурации: Хэмилтону ставили много экспериментальных деталей, тогда как для шасси Расселла подход был более консервативным. 

Сам Льюис раскрыл подробности, о каких именно узлах идет речь. 

«Были моменты, когда я не знал, смогу ли вообще удержать машину на трассе, – объяснил семикратный чемпион мира на воскресном пресс-брифинге. – Потому что не было уверенности, получится ли что-то рассмотреть на такой скорости. Несколько раз я рисковал потерять контроль на скоростных участках.

Борьба с машиной была очень напряженной. На последних десяти кругах я просто сказал себе, что должен это сделать, что мне просто нужно дотерпеть».

Британец добавил: «Признаюсь, я переживал каждый раз, садясь за руль. Должен сказать, что Джорджа в этот раз трясло не настолько сильно, как меня. В действительности, намного меньше. 

В квалификации я терял относительно него по три с лишним десятых на прямых. На моей машине стояли экспериментальные детали и другая задняя подвеска. И теперь я могу сказать – другая и неправильная».   

Хэмилтон отметил, что такая ситуация едва ли нравится хоть кому-то в пелотоне: «Мы обсуждали это на брифинге с другими пилотами. И пришли к выводу, что никому не хочется терпеть такую тряску четыре следующих года. Уверен, команды должны что-то с этим сделать».

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