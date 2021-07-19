Почему Хэмилтона не наказали сильнее: объяснение FIA

Авария Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на Гран При Великобритании вызвала массу споров. В Red Bull настаивали на серьезном наказании Хэмилтона, так как по его вине Ферстаппен оказался в госпитале, а его машина была полностью разбита.

Однако судьи выписали семикратному чемпиону мира только 10-секундный штраф. Гоночный директор FIA Майкл Маси пояснил, что принимая решение, стюарды учитывали только нарушение Льюиса, а не последствия, к которым оно привело.

«Еще много лет назад, до моего прихода, FIA, Ф1 и команды договорились, что нельзя принимать в учет последствия аварии, – сказал Маси. – И когда судьи разбирают инцидент, они разбирают сам инцидент, а не то, что из-за него произошло. Команды были вовлечены в принятие такого правила. Поэтому судьи так и работают. А если начать принимать во внимания последствия, то будет очень много вопросов».

В Mercedes, в свою очередь, уверяли, что Хэмилтон вообще не нарушал правила. Но Маси пояснил, что именно было не так в его действиях:

«Не знаю, что по мнению судей должен был сделать Льюис, но они решили, что большая часть вины лежит на нем. Он мог прижаться ближе к апексу. Не вся вина была на нем, но большая часть. А прижмись он ближе к апексу, исход мог быть другим. Но мы не гадаем об исходе, а судим сам инцидент».

Еще одной претензией к судьям стало то, что Хэмилтон выиграл гонку в Сильверстоуне, несмотря на свой штраф. Но по мнению Маси, это не значит, что его надо было наказать сильнее:

«Нет такого штрафа, который бы все сбалансировал. Конкретно в этом случае руководитель команд несколько лет назад решили, что последствия инцидентов не надо учитывать. Такое решение они приняли, включая Хорнера».

Сразу после инцидента руководители Mercedes и Red Bull осаждали Маси по радио, требуя принять решение в их пользу. Но гоночный директор не стал винить в этом команды:

«Я не расстроен, это же часть их работы. Каждый из них следит за собственной лужайкой, но я отношусь ко всем ним одинаково».