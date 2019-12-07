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Формула 1 / Новость

Почему Хэмилтон никогда не превзойдет Шумахера? Отвечает сын Михаэля

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Почему Хэмилтон никогда не превзойдет Шумахера? Отвечает сын Михаэля
Автор:
, Редактор
7 дек. 2019 г., 10:29

По мнению Мика Шумахера, его отец навсегда останется величайшим семикратным чемпионом, так как он достиг подобного результата первым.

Льюис Хэмилтон в 2019 году выиграл свой шестой чемпионский титул. Если ему удастся вновь стать чемпионом, то по числу титулов он сравняется с Михаэлем Шумахером.

Однако по мнению сына Михаэля, юниора Ferrari Мика Шумахера, даже если Хэмилтон станет семикратным чемпионом, он все равно будет стоять на ступеньку ниже его отца.

«Михаэль Шумахер всегда будет величайшим из пилотов в истории, – сказал Мик Шумахер в беседе с Gazzetta dello Sport. – Просто потому, что он первым стал семикратным чемпионом. И для меня лично он всегда будет оставаться героем. Он мой отец и он легенда того спорта, который я сам так люблю.

Я не могу вспомнить день, когда я решил пойти по его стопам. Я просто с двух лет занимаюсь картингом, с четырех лет я вожу мотоциклы. Так что я гоняюсь практически с рождения и не помню, чтобы когда-либо занимался чем-то другим. Мне нравится гоняться и нравится побеждать».

Мик Шумахер провел 2019 год в Формуле 2, где он выиграл одну гонку и закончил сезон 12-м. Говоря о планах, немецкий гонщик признался, что намерен выиграть титул в Ф2 и перейти в Формулу 1: «Моей целью является Формула 1, и для этого я должен стать чемпионом Ф2 в 2020 года. Думаю, мне будет проще, так как я теперь знаю машину и абсолютно все трассы».

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Автор Сергей Иванов

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