Почему в Остине Хэмилтон был на одном пит-стопе, а Боттас – на двух?
Главный стратег Mercedes рассказал, что в случае с британским пилотом команда очень долго взвешивала две разных тактических схемы – в то время как ситуация с Боттасом стала очевидной уже в первой трети гонки.
На Гран При США Валттери Боттас стартовал с поула, а Льюис Хэмилтон начал гонку с 5-го места. Оба ушли в бой на шинах Medium, однако финн остановился в боксах на 10 кругов раньше напарника.
Потом Боттас почти равное количество кругов провел на свежем комплекте Hard и втором комплекте Medium, и в итоге выиграл гонку. Для Льюиса же, который на первом круге вышел на 3-е место и повел борьбу с Максом Ферстаппеном за 2-е, в Mercedes решили применить тактику с одним пит-стопом. Примерно в середине гонки Хэмилтон получил новый Hard и доехал на нем до финиша.
Боттас после второго пит-стопа оказался за спиной напарника, после чего без видимых проблем вернулся на 2-е место. А вот Ферстаппен (который тоже шел с двумя пит-стопами) подобраться к британцу не смог.
В традиционном видеоблоге после Гран При главный стратег Mercedes Джеймс Воулс объяснил, почему в команде решили использовать для своих гонщиков разную стратегию.
«Полученные в пятницу данные показывали, что стратегии с одной и двумя остановками будут очень близки по итоговому результату, – рассказал Воулс.
График от Mercedes: прогнозы по стратегии перед гонкой
Фото: Mercedes-Benz
Тактика с одним пит-стопом позволяла пройти дистанцию на несколько секунд быстрее. Но в целом два варианта были очень близки. На первом этапе гонки стратеги проанализировали, насколько велика была деградация шин, и заметили, что тактика с двумя остановками начала выглядеть более выигрышно. Это видно на графике ниже:
График от Mercedes: данные по стратегии на первом отрезке
Фото: Mercedes-Benz
Валттери проделал блестящую работу на первом отрезке – он создал такой отрыв от Ферстаппена, что нам необязательно было зазывать Валттери в боксы сразу же после пит-стопа Макса. Мы могли подождать еще один круг – в частности, увидеть, насколько сильно ушли шины у Ферстаппена.
Уже на следующем круге, сравнив отрыв Валттери и данные о темпе Макса на свежих шинах, мы поняли, что стратегия с одним пит-стопом – выигрышная. Льюису же один пит-стоп позволял отыграть позицию с минимумом усилий».
Воулс рассказал, что в команде думали о переводе Хэмилтона на другую стратегию. Так как, по подсчетам команды, и с двумя пит-стопами Льюис смог бы в конце дистанции оказаться впереди Ферстаппена – обогнав голландца благодаря более свежим шинам.
«Мы постоянно изучаем данные по шинам, чтобы попытаться понять, как они будут выглядеть под конец гонки. Выдержат ли шины Hard – или мы должны вернуться к стратегии с двумя пит-стопами? Стратегия с двумя пит-стопами была не самой плохой. Мы несколько раз думали о переходе на такую тактику с возвращением на Medium на втором пит-стопе. Этот тип резины не лучшим образом вел бы себя в начале отрезка – но когда Льюис догнал бы Ферстаппена, то смог бы его обойти.
Мы все подсчитали и в итоге решили остаться на более универсальной стратегии с одним пит-стопом. Мы понимали, что под конец гонки держаться на этих шинах будет очень тяжело. Но когда ты уже находишься на нужной позиции, шансы финишировать на ней все-таки выше».
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|Mercedes В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Почему в Остине Хэмилтон был на одном пит-стопе, а Боттас – на двух?
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