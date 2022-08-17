Почему изменение правил 2023 года выгодно топ-командам? Версия Alpine

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Вчера всемирный совет FIA по спорту принял решение о некотором изменении технического регламента на 2023 год, чтобы команды могли победить «козление». Так высота кромки днища болидов будет увеличена на 15 мм, что является компромиссом относительно первоначально предлагавшихся 25 мм.

В теории все команды поставлены в равные условия, так как узнали об изменениях все одновременно, а бюджеты теперь для всех ограничены. На практике тем, у кого и в 2022 не было проблем с вертикальными колебаниями, придется менять конструкцию без надобности.

Есть и другая проблема. Ограничение бюджета работает не полностью, так как богатые команды смогли вывести часть сотрудников за штат и нанимать их временно обратно при необходимости, отметил еще до решения FIA технический руководитель Alpine Пэт Фрай.

«Вопрос в количестве инженеров, – сказал Фрай. – У нас в департаменте аэродинамики работает меньше людей, чем в Red Bull, Ferrari и Mercedes. У них формально в таких департаментах работает человек по 20, что позволяет уложиться в ограничение бюджетов. Но есть и другие, что за рамками бюджетов и занимаются какой-нибудь логистикой. Так вот, в случае необходимости крупные команды могут на время нанять этих вроде как сторонних людей назад и потом сразу уволить, тем самым уложившись в бюджет.

Когда у тебя есть такая возможность, ты получаешь преимущество. И для топ-команд выгодна смена правил как можно позже. Они знают, что небольшие команды просто не успеют подготовиться.

Да, Alpine как команда растет, но мы все еще отстаем по числу сотрудников. И позднее принятие новых правил является для нас вызовом. Каждая команда имеет ограниченное число часов в аэродинамической трубе при работе над машиной 2023 года. Но некоторые эту работу уже начали, так как число сотрудников не позволяет им сделать все в последний момент. И уже проделанная работа с изменением правил может пойти насмарку».

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