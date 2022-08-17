Почему изменение правил 2023 года выгодно топ-командам? Версия Alpine
Формально, бюджеты для всех ограничены. Но у богатых команд есть лазейки
Вчера всемирный совет FIA по спорту принял решение о некотором изменении технического регламента на 2023 год, чтобы команды могли победить «козление». Так высота кромки днища болидов будет увеличена на 15 мм, что является компромиссом относительно первоначально предлагавшихся 25 мм.
В теории все команды поставлены в равные условия, так как узнали об изменениях все одновременно, а бюджеты теперь для всех ограничены. На практике тем, у кого и в 2022 не было проблем с вертикальными колебаниями, придется менять конструкцию без надобности.
Есть и другая проблема. Ограничение бюджета работает не полностью, так как богатые команды смогли вывести часть сотрудников за штат и нанимать их временно обратно при необходимости, отметил еще до решения FIA технический руководитель Alpine Пэт Фрай.
«Вопрос в количестве инженеров, – сказал Фрай. – У нас в департаменте аэродинамики работает меньше людей, чем в Red Bull, Ferrari и Mercedes. У них формально в таких департаментах работает человек по 20, что позволяет уложиться в ограничение бюджетов. Но есть и другие, что за рамками бюджетов и занимаются какой-нибудь логистикой. Так вот, в случае необходимости крупные команды могут на время нанять этих вроде как сторонних людей назад и потом сразу уволить, тем самым уложившись в бюджет.
Когда у тебя есть такая возможность, ты получаешь преимущество. И для топ-команд выгодна смена правил как можно позже. Они знают, что небольшие команды просто не успеют подготовиться.
Да, Alpine как команда растет, но мы все еще отстаем по числу сотрудников. И позднее принятие новых правил является для нас вызовом. Каждая команда имеет ограниченное число часов в аэродинамической трубе при работе над машиной 2023 года. Но некоторые эту работу уже начали, так как число сотрудников не позволяет им сделать все в последний момент. И уже проделанная работа с изменением правил может пойти насмарку».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Синтезируй это. Зачем Ф1 и MotoGP понадобился бензин из воздуха
Сайнс понадеялся, что Феттель останется полезным для автоспорта
Самое важное:
Когда Audi и Porsche официально объявят о приходе в Ф1?
Последнее условие для объявления уже выполнено, однако автоконцерны продолжают молчать
Вольф похвалил главу FIA накануне смены регламента
По мнению главы Mercedes, новый глава организации Моххамед бин Сулайем отлично справляется со своей ролью
Алези не поверил в победу Mercedes до конца сезона
По мнению француза, серебристый болид просто не способен выигрывать гонки
Норрис рассказал, когда намерен выиграть титул
Пилот также объяснил, почему это будет невозможно еще пару лет