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Формула 1 Новость

Почему из Williams ушел глава команды? Оказалось, все просто

Приглашенный возглавить проект Йост Капито пришел к выводу, что бывшему боссу просто нет место в новой структуре коллектива

Почему из Williams ушел глава команды? Оказалось, все просто

В перерыве между Гран При Азербайджана и Франции команда Williams сообщила, что возглавлявший ее последний год Саймон Робертс оставил свой пост, а всю полноту власти в Гроу получил генеральный директор Йост Капито.

Робертс возглавлял Williams с того самого момента, как фонд Dorilton Capital в июне 2020 выкупил коллектив у семьи Уильямс.

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Как рассказал Капито, уход бывшего руководителя вызван исключительно соображениями делового характера. 

«За первые сто дней работы я приложил огромные усилия, чтобы вникнуть в работу команды, – рассказал он репортерам в Ле-Кастелле. – У меня было как минимум 80 бесед один на один с различными менеджерами. И каждому из них я задавал практически одни и те же вопросы. 

Это позволило мне понять, что требуется изменить, а что важно сохранить. Мне стало совершенно ясно, что все инженерные вопросы должны быть сосредоточены в одних руках. Работа на трассе, разработки, аэродинамика – всем этим должен руководить технический директор. 

Это человек, который имеет опыт работы в каждой роли: за чертежной доской, как гоночный инженер, как специалист по доработкам. Наш Эф-Икс (Франсуа-Ксавье Демезонприм.ред.) именно такой. Он ведает всеми инженерными вопросами. 

По этой причине мы выбрали структуру, весьма традиционную для команд. Технический директор отвечает за все, что связано с машиной, а вместе с ним работает спортивный директор – он отвечает за все, что не связано с машиной. Его функция – чтобы команда работала и выполняла свои задачи, а технический персонал мог ни о чем не волноваться и концентрироваться на своих обязанностях.

С учетом своих возможностей Саймон не вписался в эту систему».

Капито поблагодарил бывшего руководителя Williams: «Он фантастически справился с работой по ходу смены собственников, сохранив команду и не дав ей развалиться в сложный момент. И мы очень благодарны ему за это».

Саймон Робертс, бывший руководитель Williams

Саймон Робертс, бывший руководитель Williams

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Пост спортивного директора Williams пока остается вакантным. Новый босс заверил, что так продлится недолго.

«Уже за первые дни к нам обратились несколько очень сильных кандидатов, – сказал он. – В Формуле 1 это очень интересная роль. Мы уверены, что сможем быстро выбрать правильного человека»

Йост добавил, что опыт прежней работы в Ф1 в данном случае не столь важен: «Полагаю, этот фактор вообще переоценен. Даже если ты приходишь в Ф1, никогда прежде не работав здесь, вокруг тебя все равно много людей с этим опытом. 

Куда важнее, чтобы ты в целом понимал, в чем твоя задача. Именно так было с Дейвом Реддингом, нашим тим-менеджером. Едва ли в паддоке найдется более опытный организатор. А обязательно знать специфику не столь важно. 

Порой даже хорошо взглянуть на ситуацию снаружи. Кстати, недавно Андреас Зайдль признался, что смог занять свой пост [главы McLaren] только потому, что никогда не работал в Ф1». 

После шести Гран При нынешнего сезона команда Williams занимает последнее место в Кубке конструкторов. Ее пилоты не заработали ни одного очка с лета 2019 года. 

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