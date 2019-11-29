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Формула 1 / Новость

Почему Honda и Red Bull продлили контракт всего на один год? Хорнер объяснил

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Почему Honda и Red Bull продлили контракт всего на один год? Хорнер объяснил
Автор:
, Редактор
29 нояб. 2019 г., 13:38

По словам руководителя команды Red Bull Racing, у японского концерна есть собственные мотивы, которые привели к нетипичному для производителей Ф1 краткосрочному соглашению.

Концерн Honda продлил контракт на поставку своих моторов командам Red Bull и Toro Rosso в Формуле 1, однако всего на один год – до конца сезона-2021. При этом дальнейшее участие японцев в чемпионате остается под вопросом.

Ранее представители автоконцерна говорили, что их руководство заинтересовано в сокращении расходов при сохранении уровня выступлений команд. Накануне Гран При Абу-Даби руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер подробнее объяснил, почему контракт продлен только на один год.

«Прежде всего, это отличная новость – у нас есть минимум два стабильных года, – сказал он в эфире Sky F1. – Но им хочется посмотреть на то, что станет с правилами после 2021 года в части планов по заморозке конструкции двигателей с целью снижения расходов. Моторы сейчас обходятся всем слишком дорого. И полагаю, что всем автопроизводителям хотелось бы снизить затраты.

Мы говорили с японцами о будущем. И обсуждали не только 2021 год. Благодаря тому, чего мы уже достигни вместе, у них появился аппетит. Так что теперь надо дождаться полной ясности по части технических правил.

У нас уже есть три победы, хотя могло бы быть и больше. Мы выиграли два поула. Для нас с ними это успешный год. Мы довольны надежностью силовых установок, видим, что мощность становится все выше. Легко работать с людьми, которые разделяют те же цели и те же ценности. Для нас это особые отношения».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Сергей Иванов

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