Почему Haas растеряла скорость? Штайнер ответил

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Если в Бахрейне Кевин Магнуссен сотворил сенсацию, финишировав пятым, то спустя неделю в Джидде он уже боролся в средней группе, а к Мельбурну результаты Haas стали все больше напоминать 2021 год.

И хотя Aston Martin и Williams пока позади, из первого сегмента квалификации на третьем Гран При сезона смог выйти только Мик Шумахер, а гонку им с напарником предстоит начинать с восьмого ряда.

«Весь уик-энд нам мешают какие-то мелочи, – рассказал на пресс-брифинге руководитель команды Гюнтер Штайнер. – Вчера Кевин скверно себя чувствовал, а у Мика начались проблемы с задней подвеской. Кроме того, нам никак не удается заставить как следует работать [самые мягкие] шины С5.

Думаю, это один из тех Гран При, когда вы постоянно спрашиваете себя, отчего все идет не так. И ответа у меня нет. Ничего серьезного, но постоянно какие-то мелочи.

На жесткой резине машина работает лучше, и хотя как следует потренировать длинные серии кругов у нас не вышло, но все же надеюсь, что завтрашний день сложится лучше. Хочется верить, что получится побороться с теми же соперниками, что на прошлых этапах – и что квалификация не показала нашу реальную силу».

Haas приехала на Гран При Австралии без запасного шасси – оно потребовалось после аварии Шумахера в Джидде, – потому любая серьезная авария грозила серьезными проблемами вплоть до прекращения выступлений одного из пилотов. Однако такого сценария удалось избежать – Штайнер заверил, что возникшие в пятницу проблемы с подвеской у Мика были успешно решены.

«Дело было в сочленениях стабилизатора поперечной устойчивости [с рычагами подвески], – пояснил тиролец. – Они работали не лучшим образом».

Дополнительная информация: Олег Карпов