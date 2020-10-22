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Формула 1 / Аналитика

Почему Грожан и Магнуссен не смогли стать топ-пилотами

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Почему Грожан и Магнуссен не смогли стать топ-пилотами
Автор:
, редактор

Два пилота с подиумами и некогда большими перспективами уходят из Ф1 без побед. Вспоминаем их карьеры

Увольнение Ромена Грожана и Кевина Магнуссена из Haas стало казаться очевидным уже после Гран При России, но официально его подтвердили лишь спустя месяц. Американская команда пошла на перемену состава впервые за пять лет, а Грожан и вовсе выступал за нее с самого основания.

Обычно увольнение пилотов, проведших в Формуле 1 больше пары сезонов, и отметившихся какими-никакими результатами, встречают хором расстроенных голосов. Вспомните хотя бы прошлогоднего Нико Хюлькенберга или текущую ситуацию Серхио Переса. Но кажется, в случае с Грожаном и Магнуссеном такого не будет. 

Ромен – вообще один из главных долгожителей Ф1, он дебютировал в серии еще в 2009 году. С Райкконеном его, конечно, не сравнишь, но останься француз в чемпионате еще на год – разменял бы отметку в 200 Гран При.

Магнуссен не такой долгожитель, но и он проводит свой шестой сезон. У обоих в карьере были подиумы и блестящие перспективы. Оба ярко начинали, а потом еще ходили в подающих надежды. И оба так и не добрались до топ-команд и топ-результатов. А теперь тихо и закономерно покидают чемпионат. Что же пошло не так?

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Ромен Грожан, Haas VF-20, и Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39

Ромен Грожан, Haas VF-20, и Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Фальстарт и преждевременный расцвет

Карьера Грожана началась с фальстарта. Заменив Нельсиньо Пике в Renault посреди сезона-2009, француз оказался явно не готов к Ф1. Он проваливал квалификации и гонки, за семь Гран При не взял ни одного очка и зимой был заменен на Виталия Петрова. 

Но будучи на два года сослан в GP2 и Auto GP, Ромен добился прорыва. В 2012-м он вернулся в Энстоун, хотя тамошняя команда теперь называлась Lotus, с титулом GP2 и полной готовностью. В четвертой гонке сезона Грожан взял первый подиум, до конца сезона забравшись в топ-3 еще дважды.

На следующий год подиумов было уже шесть. Казалось, и Ромен, и Lotus находятся на грани восхождения на вершину. Но оказалось, что это и была их вершина. В конце 2013-го у Lotus начались проблемы с деньгами, которые в 2014-м закономерно превратились в проблемы с машиной. 

Ромен Грожан, Renault Sport F1 Team

Ромен Грожан, Renault Sport F1 Team

Фото: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Запоздалая вспышка пришлась на Гран При Бельгии-2015, где Грожан взял подиум. Последний в своей карьере. 

Покинув Энстоун опытным 29-летним пилотом, Ромен вписался в новый перспективный проект – Haas. Француз должен был стать лидером новой команды с большими планами. Поначалу все получалось – уже вторую гонку Грожан завершил в топ-5. Кто же тогда знал, что за пять сезонов забраться выше этого места удастся лишь однажды.

Расцвет Haas пришелся на 2015 год, когда команда добралась до пятого места в Кубке конструкторов. Но с Роменом случилась эпидемия аварий, в большей части которых он был не виноват. И вновь от команды Грожана ждали последнего шага – на этот раз на пути к подиумам. И вновь вместо этого случился провал. На Гран При Айфеля Ромен заехал в очки впервые за 15 месяцев.

Карьера небездарного пилота оказалась поделена между двумя командами, ни одна из которых так и не достигла своих целей. В случае с Haas – пока не достигла. Но и сам Грожан не был безвинной жертвой. 

Ромен Грожан, Lotus GP

Ромен Грожан, Lotus GP

Фото: Andrew Ferraro / Motorsport Images

На старте карьеры Ромен грешил ненужными авариями и даже ходил к психологу, чтобы с этим справиться. Кажется, с возрастом нервная система француза опять начала сдавать. Ошибки, жалобы, постоянные поражения от напарника... Все это привело к тому, что начались разговоры – в современной Формуле 1 Грожану не место, он устарел. И Ромену нечего противопоставить таким разговорам.

Вдобавок, при всем таланте он оказался не особо успешен во внутренних дуэлях. В Lotus француза бил Кими Райкконен, в Haas превосходит Кевин Магнуссен. А победу над Пастором Мальдонадо и всерьез-то никто не воспримет. 

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Машины Грожана требовали прыжков выше головы, чтобы достичь чего-то большого. Но таких прыжков у Ромена не вышло. Он провел заметную карьеру, девять раз стоял на подиуме, и уходит в 34 года – вполне подходящая пора. Но есть ощущение, что большой памяти по себе Грожан в Ф1 не оставит.

Ромен Грожан

Ромен Грожан

Фото: Sutton Images

Падения длиной в карьеру

Как и Грожан, Кевин Магнуссен вылетел из Ф1 после первого же сезона. Но сезон этот был совсем другим. Датчанин выдал один из лучших дебютов в истории, в первой же гонке приехав на финиш третьим. А дисквалификация Риккардо и вовсе сделала Магнуссена вторым. Первый Гран При в карьере так навсегда и остался лучшим для Кевина.

В целом, Магнуссен провел неплохой дебютный сезон, хотя и не блистал стабильностью. Да, на фоне Дженсона Баттона результаты у Кевина были не очень, но похоронил его карьеру в McLaren Фернандо Алонсо. Польстившись на многомиллионное предложение Honda испанец решил вернуться в Уокинг, и Рон Деннис высадил Магнуссена из кокпита, сделав резервистом. Кевина даже в IndyCar выступать не отпустили. 

Просидев год в запасе Магнуссен повторил путь Грожана, приехав в Энстоун (команда опять называлась Renault). Кстати, Кевин уже тогда вел переговоры с Haas, но выбор команды пал на Грожана и Эстебана Гутьерреса. 

Подиум: второе место – Даниэль Риккардо, Red Bull Racing, победитель гонки Нико Росберг, Mercedes AM

Подиум: второе место – Даниэль Риккардо, Red Bull Racing, победитель гонки Нико Росберг, Mercedes AM

Фото: Sutton Images

Магнуссен год промучился с небоеспособным болидом Renault, а в 2017-м все-таки попал в Haas. Тогда это воспринималось как шаг в верном направлении: команда явно прогрессировала, плюс имела партнерство с Ferrari. Многие полагали, что успешные гонщики из Haas смогут со временем перебраться в Маранелло. 

Но то ли это мнение было ошибочным, то ли ни Грожан, ни Магнуссен не были достаточно блистательны, но и Кевин не пошел дальше Haas. Его лучшими результатами стала пара пятых мест в сезоне-2018. Плохим гонщиком Магнуссена мало кто назовет, но и явно выделиться на фоне команды и напарника у него не получилось. 

А с упадком формы Haas стала бросаться в глаза вечная жесткость Кевина. Точнее, былая жесткость, теперь ставшая грубостью. Пожалуй, ни на кого в пелотоне не поступает столько жалоб за выдавливание с трассы в борьбе, как на датчанина. Сам же он с таким подходом явно не согласен. Главной характеристикой взглядов Магнуссена на критиков его манеры езды стало предложение «пососать его яйца», котором Кевин ответил Нико Хюлькенбергу на Гран При Венгрии-2017. 

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team

Кевин Магнуссен, Haas F1 Team

Фото: Andrew Hone / Motorsport Images

Возможно, и эта жесткость сыграла свою роль в том, что никто из топ-команд со времен McLaren кандидатурой Магнуссена не интересовался. На роль первого пилота он не тянул, а на место второго не подошел характером. 

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Грожан и Магнуссен – два крепких пилота, которым в карьере чего-то не хватило. Удачи, хорошего менеджмента, идеально подходящей команды... А может просто той крупицы таланта, которая отделяет хороших пилотов от лучших. Потому что хороших гонщиков много, а для лучших есть только 20 мест в Формуле 1.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Ромен Грожан , Кевин Магнуссен
Команды Haas F1 Team
Автор Иван Матушкин

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