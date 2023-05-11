Почему гонку в Майами нельзя считать лучшей для Макса? Марко ответил

После не особенно успешного выступления в Баку Макс Ферстаппен наглядно продемонстрировал всей Формуле 1 свою силу по ходу этапа в Майами. Квалификационная ошибка отбросила голландца на пятый стартовый рад, но он за 15 кругов пробился на второе место, а затем показательно переиграл своего партнера по команде Серхио Переса.

Но даже такая демонстрация мастерства не убедила доктора Марко, что прорыв во Флориде можно включить в список лучших гонок Макса. По мнению австрийца, пилот лишь исправил собственную ошибку, которую допустил в субботу.

«Он проехал невероятно, – согласился 80-летний Марко в интервью De Telegraaf. – Ему удавалось поддерживать отличный темп, но в то же время контролировал износ резины.

Я был бы готов назвать это выступление Макса одним из лучших в его карьере, но только если не принимать во внимание тот эпизод в квалификации.

Но он исправился. Перед стартом мы очень опасались, что ему помешает машина безопасности или что-то такое. Но так только Макс оказался на чистой трассе, он стал просто неудержим».