Почему главу Alfa Romeo назвали «представителем команды»? Он объяснил

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После того, как несколько лет руководивший Alfa Romeo Фредерик Вассер в начале зимы покинул свой пост ради перехода в Ferrari, у швейцарцев ненадолго возник вакуум власти.

Команда сейчас готовится начать сотрудничество с Audi, которое возьмет старт в 2026 году. Координатором этой программы стал Андреас Зайдль – однако сразу было ясно, что его функции не предусматривают каждодневное руководство гоночной бригадой.

В конце января Alfa Romeo F1 объявила, что ее новым руководителем станет Алессандро Аллюни Брави – бывший менеджер Роберта Кубицы и Пастора Мальдонадо, который уже долгое время работает в структурах Sauber. В этой истории был один довольно странный момент – официальная должность итальянца называлась «представитель команды». Прежде в Ф1, кажется, не было ничего подобного.

На прошедшей в Цюрихе презентации новой машины С43 Алессандро попросили объяснить такой выбор.

«Вместе с Андреасом мы решили изменить структуру управления, чтобы лучше соответствовать тем сложным задачам, с которыми сталкиваются команды в наши дни, – ответил тот. – Не существует единственно верной структуры. И мы решили, что будет правильно разделить функции между разными людьми.

Моя должность представителя означает, что я буду работать совместно с Чави Пухоларом, нашим главным гоночным инженером, и спортивным директором Беатом Цендером. У каждого из нас будут свои функции, при этом мы будем работать сообща. Я уверен, что такая структура позволит лучше справиться со стоящими перед нами вызовами.

Я буду представлять команду в диалоге с FIA, с Формулой 1, со спонсорами и медиа».

Аллюни-Брави добавил: «Не сомневаюсь, что все команды стремятся совершенствовать свою структуру, свою модель, чтобы стать более эффективными. Эффективность – это ключевое слово в современной Ф1. Оно относится и к работе на базе, и к действиям гоночной бригады, и ко внутренним процессам.

Руководитель команды – это функция. У нас его обязанности поделены между мной, Беатом, который имеет огромный опыт работы в нашей команде, и Чави в технических вопросах».

Ведущий мероприятия в ответ на это пошутил, что новая должность позволит главе Alfa Romeo принимать участие в пресс-конференциях FIA для представителей команд. Было видно, что Аллюни-Брави понравилась эта реплика.