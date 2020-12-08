По ходу Гран При Сахира стало известно, что один из ключевых технических специалистов Ferrari Симоне Реста с 2021 года перейдет в команду Haas, которая является, используя термины MotoGP, сателлитом Скудерии.

Как оказалось, это решение обусловлено вступлением в силу лимита бюджетов. Перевод Ресты в Haas стал одним из примеров творческого подхода Маранелло к решению весьма непростой задачи.

«Не вызывает сомнений, что мы должны смотреть вперед, ведь правила меняются, – объяснил Бинотто на медиа-сессии в Бахрейне. – Бюджетные ограничения требуют, чтобы мы обязаны стать более эффективными.

Нам требуются внутренние преобразования, и это [перевод Ресты] одно из наших решений».

По словам итальянца, в Haas у Симоне будет одна из ключевых ролей. В то же время, хоть это и не было сказано прямо, теперь не вызывает сомнений. что и на новом месте Реста будет работать в интересах своей старой команды.

IndyCar отложили на потом

Кроме того, после анализа ситуации в Ferrari решили отказаться от планов попробовать свои силы в чемпионате IndyCar, о чем говорили этой весной.

«Мы обсудили планы по поводу IndyCar и решили, что они не будут реализованы в ближайшем будущем, – объяснил Бинотто. – Почему? Потому что на это нужны инвестиции. Но еще важнее, что мы хотим сконцентрироваться на своей главной цели – Формуле 1. И мы будем заниматься именно ей.

Обсуждения продолжатся, но сейчас эти планы перенесены на более далекое будущее».