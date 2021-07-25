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Формула 1 Мнение

Почему Формулы 1 нет на олимпийских играх и как это исправить

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Можно ли совместить главное спортивное событие и автогонки?

Почему Формулы 1 нет на олимпийских играх и как это исправить

На этой неделе в Токио стартовали Летние Олимпийские игры. Но для поклонников автоспорта на них нет ничего интересного. Гонки не входят в олимпийскую программу с 1900 года, когда соревнования по автоспорту проводились в Париже наряду с полетами на воздушных шарах. Кстати, тогда на Олимпиаде были даже электромобили!

После этого дважды близко к попаданию в олимпийскую программу было ралли. В 1936 году на Играх в Берлине состоялся заезд на 2 тысячи миль. Спустя 36 лет, в 1972 раллийный заезд вновь проводился на Олимпиаде в Германии – на этот раз в Мюнхене. Причем выиграл его нынешний президент FIA Жан Тодт. Но в обоих случаях гонки проходили до старта основной олимпийской программы.

Жан Тодт, президент FIA

Жан Тодт, президент FIA

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Ф1, FIA и МОК

В 2012 году FIA под руководством Тодта получила признание Международного олимпийского комитета. А за пять лет до этого МОК перестал считать автоспорт неприемлемым для Олимпийских игр. Теперь FIA занимает место в МОК и может высказывать там свое мнение. Федерация также подписала Олимпийскую хартию и обязалась соблюдать антидопинговые правила.

В том же году Гран При Великобритании посетил тогдашний президент МОК Жак Рогге.

«И Олимпийские игры, и Ф1 стремятся к совершенству, – заявил он. – Мы можем многому научиться у Ф1, у нас много общего. Но Олимпиада это соревнование людей, а не техники. Поэтому, при всем уважении, мы не включим Ф1 в олимпийскую программу».

При этом предположение о том, что сейчас ничто не вмешивается в борьбу спортсменов, выглядит большой натяжкой. На них влияют разные факторы, от аэродинамики велосипедов до теннисных ракеток и высокотехнологичных купальников. Не говоря уже о лошадях на конных соревнованиях.

Так разве можно сказать, что на Олимпиаде соревнуются только спортсмены? И, пожалуйста, не говорите, что на Игры не берут профессиональных атлетов. После всех-то перемен.

Включение в Олимпийскую семью дает массу преимуществ, начиная с привлечения большой телеаудитории. Но может ли Ф1 быть частью чего-то большего? Не думаю. Ф1 не нужны Олимпийские игры. А вот другим видам гонок нужны.

Дженсон Баттон, Нико Хюлькенберг, основатель Гонки чемпионов Фредрик Джонссон, Райан Хантер-Рей, Себ

Дженсон Баттон, Нико Хюлькенберг, основатель Гонки чемпионов Фредрик Джонссон, Райан Хантер-Рей, Себ

Фото: Race of Champions

Как это организовать?

Лучшим вариантом было бы проведении на Олимпиаде соревнований по гонкам на машинах одного бренда. Например, кроссовер Nissan Kicks был официальной машиной Олимпиады-2016 и компания поставила в Бразилию более 4 тысяч таких автомобилей. Одинаковые машины с одинаковыми моторами, которые распределяются между гонщиками методом жеребьевки – это был бы хороший вариант. 

Следующий вопрос – кто будет выступать? Это должен быть лучший пилот, который есть в каждой стране. Великобританию должен представлять Льюис Хэмилтон, Испанию – Фернандо Алонсо или Карлос Сайнс. Тут можно придумать интересные сценарии, особенно если руководить всем будет кто-то вроде создателя Гонки чемпионов Фредрик Йонссона. 

Заезды по ралли-кроссу уже проводились на олимпийском стадионе во время X-Games. Формула Е выступала на олимпийском стадионе в Пекине, а серия V8 Supercars – в Сиднее. А еще есть много вариантов городских гонок. Есть и варианты со стационарными трассами. Например, трасса в Фудзи идеально подошла бы для игр в Токио.

 

У пилотов Ф1 наконец появятся медали

Берни Экклстоун еще в 2008 году предлагал заменить в Ф1 очки на медали.

«Я подумал об этом потому, что меня стало тошнить от разговоров об отсутствии обгонов, – сказал тогда Экклстоун. – Это отсутствие никак не связано с трассами, оно связано с тем, что пилотам просто не обязательно обгонять. 

Если вы едете первым, а я вторым, то я не стану рисковать вылетом с трассы в борьбе с вами ради пары лишних очков. Вот если бы это было ради золотой медали, а обладатель большинства таких медалей становился бы чемпионом мира, то я бы пошел на обгон». 

А как насчет того, чтобы стать первым обладателем золотой олимпийской медали за автогонки?

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