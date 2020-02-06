Почему Формула 1 вряд ли найдет новую дату для Гран При Китая

Наш спорт славится умением проводить свои гонки, невзирая на происходящие вокруг события. Однако опасность и темпы распространения новой угрозы делают почти неизбежной отмену Гран При Китая, намеченного на 19 апреля.

Авиакомпании уже отменили все рейсы в Китай, правительства стран эвакуируют оттуда своих граждан, а местные власти отменяют все массовые мероприятия, включая спортивные.

Возможно, что до апреля картина изменится к лучшему и какие-то из этих ограничений будут сняты. Но если смотреть на вещи реалистично, то неизбежно возникает вопрос, многие ли захотят отправиться в Китай сразу после столь серьезного кризиса, и как семьи сотрудников Ф1 отнесутся к такой перспективе.

Кроме того, есть и работодатели – глобальные корпорации вроде Daimler, Renault, Honda или Pirelli. Согласятся ли они ради Ф1 снять свои запреты на поездки в Китай?

Помимо всего прочего, руководителям спорта и боссам FIA требуется принять решение как можно раньше. Ведь в случае отмены этапа в Шанхае возникает месячный перерыв между гонками в Ханое и Зандфорте, который участникам важно распланировать.

Другой вопрос вот в чем – отменять ли Гран При Китая совсем или попробовать найти для него другое место в календаре?

И это непростая ситуация для Ф1. Помимо того, что промоутеры этапа уже оплатили заявочный взнос, китайский рынок является настолько важным, что Liberty наверняка постарается перенести гонку, но все же провести ее. Остаться в 2020-м совсем без Гран При в Шанхае было бы неверно со многих точек зрения.

Но реально ли найти для гонки новую дату? До летнего перерыва – нет, так как на это время в Ф1 традиционно приходится европейская часть сезона. А вот что мы имеем после августовских каникул:

Дата Этап Трасса 30 августа Гран При Бельгии Спа 6 сентября Гран При Италии Монца 13 сентября 20 сентября Гран При Сингапура Сингапур 27 сентября Гран При России Сочи 4 октября 11 октября Гран При Японии Сузука 18 октября 25 октября Гран При США Остин 1 ноября Гран При Мексики Мехико 8 ноября 15 ноября Гран При Бразилии Сан-Паулу 22 ноября 29 ноября Гран При Абу-Даби Абу-Даби 6 ноября 13 ноября

Казалось бы, календарь оставляет достаточно свободных уик-эндов. Но при выборе новой даты важно учитывать несколько факторов. Прежде всего, год назад Ф1 попробовала провести Гран При Франции, Австрии и Великобритании без перерывов – и строенные гонки никому не понравились.

Команды ясно дали понять, что их сотрудники не могут работать без пауз. Причем это были европейские этапы без долгих перелетов, акклиматизации к часовым поясам и доставки грузов по воздуху. Если добавить эти факторы, логистика станет практически невыполнимой.

Во-вторых, у китайского этапа есть свои особенности. FIA стремится делать так, чтобы до и после него всегда оставалась свободная неделя. Дело в том, что очень сложно прогнозировать скорость работы местных таможенных служб. А когда речь идет о семи забитых под завязку «Боингах-747» с гоночными машинами и оборудованием, лучше исключить любой риск.

При этом гонка в Шанхае в 2005-08 годах была спарена с японской, в 2011-м с малайзийской и еще шесть раз в разные годы проходила в связке с Гран При Бахрейна. В последний раз такое происходило в 2018-м.

Но тут важно понимать, что в том же Бахрейне власти максимально содействуют всему, что связано с Ф1, потому можно исключить возможность любых задержек и проволочек.

А вот в Китае ситуация с прохождением таможни в последнее время становилась все хуже. Потому в 2019-м этот этап стоял в календаре отдельно – и на 2020-й был избран тот же подход.

С учетом этих оговорок выходит, что места в нынешнем календаре для переноса китайского Гран При нет. Попытка провести его 13 сентября создаст последовательность из пяти гонок подряд, 4 или 18 октября, а также 8 ноября – из четырех. Не говоря уж про очень странную последовательность Мексика-Китай-Бразилия.

22 ноября возможность чуть лучше, но все равно получается строенный финал сезона, да еще с дальними перелетами между гонками.

Потому, если говорить о реальных альтернативах, место остается только после завершения всех этапов нынешнего календаря. Но согласятся ли команды проводить еще один уик-энд 6 (или даже 13) декабря. Если вспомнить, что им предстоит разработка совершенно новых машин по регламенту 2020 года, ответ очевиден.

Да и много ли найдется желающих завершать чемпионат в затянутом смогом Шанхае вместо сверкающего огнями острова Яс, где всегда проходит множество корпоративных мероприятий и откуда всего несколько часов лёта до Европы. И это не вспоминая о том, что у Абу-Даби есть оговорка в контракте, что чемпионат оканчивается именно этой гонкой.

Если продолжать анализировать возможности, то давайте рассмотрим еще одну: провести 29 ноября этап в Шанхае, а финал на «Яс-Марине» отодвинуть на 6 декабря. Допустим, в Абу-Даби пойдут на такой вариант. Команды, конечно, поворчат, но тоже согласятся войти в положение и провести пару лишних перелетов.

Но проблема в том, что в это время года дневные температуры в Шанхае составляют около 10-12 градусов (а бывает и ниже), а протяженность светового дня – десять часов. То есть это будет серый и хмурый уик-энд. С похожим успехом в эти же дни Гран При можно проводить в Спа или Сильверстоуне.

«Этап в декабре серьезно нарушит подготовку к 2021 году, – рассказал Motorsport.com один из ведущих сотрудников команды Ф1. – У нас просто не будет времени приготовить за зиму все необходимое.

А если будет принято решение о строенных выездных гонках, у команд возникнут сложности с перевозкой грузов по морю. К тому же, думаю, у FOM просто нет инфраструктуры, позволяющей реализовать такой план».

Таким образом, с нынешним календарем нет возможности назначить новую дату Гран При Китая ни до, ни после летнего перерыва. Остается только сам перерыв – а именно, 9 августа, сразу после этапа в Венгрии. Но на эти дни у многих в паддоке наверняка уже забронированы летние отпуска…