Почему Феттель желает Хэму проиграть? Все дело в Шумахере

В четверг пилоты Формулы 1 только прибыли в Абу-Даби и не могли сказать ничего нового о трассе или о поведении машин в условиях этого года. Потому, журналисты спрашивали у всех в том числе их мысли о том, кто из двух лидеров чемпионата больше заслуживает титул и скорее его завоюет.

Не стал исключением и Себастьян Феттель, который на пресс-конференции оказался рядом с Миком Шумахером и сразу связал свой ответ с именем отца гонщика Haas.

«Моим героем остается Михаэль Шумахер, – сказал Феттель. – Именно поэтому я, возможно, не желаю Льюису победы. Но по правде сказать оба лидера заслуживают титула, у обоих выдался сильный сезон и справедливо, что оба подошли к финалу с возможностью выиграть чемпионат.

Так что меня обрадует, если рекорд Михаэля не будет превзойден, но даже если победит Льюис, для меня Шумахер все равно останется лучшим. Даже если Льюис выиграет еще два или еще пять титулов, для меня это ничего не изменит. Но я ничего не имею простив Хэма, я желаю победу Максу только ради Михаэля. А в целом пусть, конечно, победит сильнейший».