Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Дэн готовится к долгому карантину. Он возьмет с собой Алонсо
Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Почему Феттель желает Хэму проиграть? Все дело в Шумахере

Автор:
, Редактор

При этом Себастьян Феттель считает, что оба претендента заслуживают титула

Почему Феттель желает Хэму проиграть? Все дело в Шумахере

В четверг пилоты Формулы 1 только прибыли в Абу-Даби и не могли сказать ничего нового о трассе или о поведении машин в условиях этого года. Потому, журналисты спрашивали у всех в том числе их мысли о том, кто из двух лидеров чемпионата больше заслуживает титул и скорее его завоюет.

Не стал исключением и Себастьян Феттель, который на пресс-конференции оказался рядом с Миком Шумахером и сразу связал свой ответ с именем отца гонщика Haas.

«Моим героем остается Михаэль Шумахер, – сказал Феттель. – Именно поэтому я, возможно, не желаю Льюису победы. Но по правде сказать оба лидера заслуживают титула, у обоих выдался сильный сезон и справедливо, что оба подошли к финалу с возможностью выиграть чемпионат.

Так что меня обрадует, если рекорд Михаэля не будет превзойден, но даже если победит Льюис, для меня Шумахер все равно останется лучшим. Даже если Льюис выиграет еще два или еще пять титулов, для меня это ничего не изменит. Но я ничего не имею простив Хэма, я желаю победу Максу только ради Михаэля. А в целом пусть, конечно, победит сильнейший».

Читайте также:
Билеты
Поделились
Комментарии
Дэн готовится к долгому карантину. Он возьмет с собой Алонсо
Предыдущая новость

Дэн готовится к долгому карантину. Он возьмет с собой Алонсо
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
В Джидде Леклер и Сайнс дважды обменялись местами. И вот почему Гран При Абу-Даби
Формула 1

В Джидде Леклер и Сайнс дважды обменялись местами. И вот почему

Ферстаппен обрушился на судей: Нарушают все, а виноват я Гран При Абу-Даби
Формула 1

Ферстаппен обрушился на судей: Нарушают все, а виноват я

Alfa Romeo пообещала Кими оставить его в покое Гран При Абу-Даби
Формула 1

Alfa Romeo пообещала Кими оставить его в покое

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
«Я же не за Haas выступаю». Феттеля удивил вопрос интервью Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

«Я же не за Haas выступаю». Феттеля удивил вопрос интервью

Пока Хэм говорит о правах женщин, Себ позвал их в картинг Гран При Саудовской Аравии
Формула 1

Пока Хэм говорит о правах женщин, Себ позвал их в картинг

Феттель: Не вышло найти общий язык с Кими? Проблема в тебе
Формула 1

Феттель: Не вышло найти общий язык с Кими? Проблема в тебе

Самое важное:

Почему Феттель желает Хэму проиграть? Все дело в Шумахере
Формула 1 Формула 1

Почему Феттель желает Хэму проиграть? Все дело в Шумахере

Дэн готовится к долгому карантину. Он возьмет с собой Алонсо
Формула 1 Формула 1

Дэн готовится к долгому карантину. Он возьмет с собой Алонсо

В Джидде Леклер и Сайнс дважды обменялись местами. И вот почему
Формула 1 Формула 1

В Джидде Леклер и Сайнс дважды обменялись местами. И вот почему

Зайдль: Переговоры с FIA не должны транслироваться в эфире
Формула 1 Формула 1

Зайдль: Переговоры с FIA не должны транслироваться в эфире

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.