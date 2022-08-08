Почему Феттель перестал побеждать и ушел из Ф1? Мнение Тоста

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Этим летом четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель объявил о завершении своей карьеры в Формуле 1. Сам он объяснил подобное решение желанием проводить больше времени с семьей, отметив, что для успеха в гонках нужно отдавать себя им без остатка.

Франц Тост, который возглавлял команду Torro Rosso, в которой Феттель дебютировал в чемпионате, признался, что немец добился своих основных успехов именно в те годы, когда отказывался от личной жизни и полностью отдавал себя спорту.

«Себастьян привлек мое внимание еще когда он выступал в Формуле BMW и выиграл там множество гонок, – написал Тост. – Порой мы говорили с ним, и он поражал тем, насколько умные вопросы для своего возраста задавал.

В те годы его сильной стороной было то, что он отдавал все свое время автоспорту и Формуле 1 в частности. Придя в нашу команду, он сразу стал делиться новыми идеями. Он от всех требовал выкладываться, вникал в каждую мелочь. При этом он всегда сохранял хорошее настроение, и это при том, что в начале сезона у нас были проблемы с машиной.

Себастьян всегда был лидером команды, он принес нам первую победу в Монце. По результатам за всю историю Формулы 1 он уступает только Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону. Мне лично будет его не хватать».