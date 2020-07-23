Почему Ферстаппен вылетел с трассы еще до старта? Хорнер все объяснил
Пилот Red Bull рисковал, собирая информацию для успешной гонки
На Гран При Венгрии Макс Ферстаппен стал главной звездой до начала гонки. Во время круга выезда с пит-лейна голландец потерял контроль над своим Red Bull и вылетел с трассы, повредив подвеску.
Инцидент многим показался странным. Теперь руководитель команды Кристиан Хорнер объяснил: пилот рисковал, чтобы найти на подсыхающей после дождя трассе наиболее удобные для езды участки.
«Я следил за кругом выезда по монитору и видел, как Макс выехал широко в шестом-седьмом поворотах, – сказал Хорнер. – Он атаковал, чтобы понять, на каких участках трассы есть держак, и одновременно пытался попасть в восьмую передачу перед 12-м поворотом. Для этого надо ехать на полном газу.
Трасса оказалась более скользкой, чем он думал, а шины были холодными. Никто не мог глазам поверить, когда он влетел в ограждение. К счастью, он не дал мотору заглохнуть и смог поехать дальше».
Несмотря на полученные машиной повреждения подвески Red Bull запретила Ферстаппену возвращаться в боксы, приказав ехать на решетку. К тому моменту до старта оставалось менее 20 минут; механики успели починить болид.
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«Мы не знали, насколько сильны повреждения, нам пришлось принимать решение быстро, – пояснил Хорнер. – Мы решили отправить его на решетку, чтобы попробовать починить машину, не теряя стартовую позицию.
Забавно, что я даже не переживал. Я знал, что если кто-то и может успеть все починить, то это наши ребята. Надо быть феноменальным пианистом, чтобы работать пальцами на том пространстве, что у них было. Механики других команд потом им аплодировали».
Ферстаппен стартовал, как и должен был, седьмым. Уже на старте он прорвался в первую тройку, а завершил гонку вторым. По мнению Хорнера, предстартовый эпизод на него не повлиял: «Макс выбросил этот инцидент из головы. Это показатель зрелости».
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Венгрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Хунгароринг
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин , Кристиан Хорнер
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин