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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Почему Ферстаппен вылетел с трассы еще до старта? Хорнер все объяснил

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Почему Ферстаппен вылетел с трассы еще до старта? Хорнер все объяснил
Автор:
, редактор
23 июл. 2020 г., 16:55

Пилот Red Bull рисковал, собирая информацию для успешной гонки

На Гран При Венгрии Макс Ферстаппен стал главной звездой до начала гонки. Во время круга выезда с пит-лейна голландец потерял контроль над своим Red Bull и вылетел с трассы, повредив подвеску. 

Инцидент многим показался странным. Теперь руководитель команды Кристиан Хорнер объяснил: пилот рисковал, чтобы найти на подсыхающей после дождя трассе наиболее удобные для езды участки.

«Я следил за кругом выезда по монитору и видел, как Макс выехал широко в шестом-седьмом поворотах, – сказал Хорнер. – Он атаковал, чтобы понять, на каких участках трассы есть держак, и одновременно пытался попасть в восьмую передачу перед 12-м поворотом. Для этого надо ехать на полном газу.

Трасса оказалась более скользкой, чем он думал, а шины были холодными. Никто не мог глазам поверить, когда он влетел в ограждение. К счастью, он не дал мотору заглохнуть и смог поехать дальше».

Несмотря на полученные машиной повреждения подвески Red Bull запретила Ферстаппену возвращаться в боксы, приказав ехать на решетку. К тому моменту до старта оставалось менее 20 минут; механики успели починить болид.

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«Мы не знали, насколько сильны повреждения, нам пришлось принимать решение быстро, – пояснил Хорнер. – Мы решили отправить его на решетку, чтобы попробовать починить машину, не теряя стартовую позицию.

Забавно, что я даже не переживал. Я знал, что если кто-то и может успеть все починить, то это наши ребята. Надо быть феноменальным пианистом, чтобы работать пальцами на том пространстве, что у них было. Механики других команд потом им аплодировали». 

Ферстаппен стартовал, как и должен был, седьмым. Уже на старте он прорвался в первую тройку, а завершил гонку вторым. По мнению Хорнера, предстартовый эпизод на него не повлиял: «Макс выбросил этот инцидент из головы. Это показатель зрелости».

Дополнительная информация: Адам Купер

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Гонка
Местонахождение Хунгароринг
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Кристиан Хорнер
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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