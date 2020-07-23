Почему Ферстаппен вылетел с трассы еще до старта? Хорнер все объяснил

На Гран При Венгрии Макс Ферстаппен стал главной звездой до начала гонки. Во время круга выезда с пит-лейна голландец потерял контроль над своим Red Bull и вылетел с трассы, повредив подвеску.

Инцидент многим показался странным. Теперь руководитель команды Кристиан Хорнер объяснил: пилот рисковал, чтобы найти на подсыхающей после дождя трассе наиболее удобные для езды участки.

«Я следил за кругом выезда по монитору и видел, как Макс выехал широко в шестом-седьмом поворотах, – сказал Хорнер. – Он атаковал, чтобы понять, на каких участках трассы есть держак, и одновременно пытался попасть в восьмую передачу перед 12-м поворотом. Для этого надо ехать на полном газу.

Трасса оказалась более скользкой, чем он думал, а шины были холодными. Никто не мог глазам поверить, когда он влетел в ограждение. К счастью, он не дал мотору заглохнуть и смог поехать дальше».

Несмотря на полученные машиной повреждения подвески Red Bull запретила Ферстаппену возвращаться в боксы, приказав ехать на решетку. К тому моменту до старта оставалось менее 20 минут; механики успели починить болид.

«Мы не знали, насколько сильны повреждения, нам пришлось принимать решение быстро, – пояснил Хорнер. – Мы решили отправить его на решетку, чтобы попробовать починить машину, не теряя стартовую позицию.

Забавно, что я даже не переживал. Я знал, что если кто-то и может успеть все починить, то это наши ребята. Надо быть феноменальным пианистом, чтобы работать пальцами на том пространстве, что у них было. Механики других команд потом им аплодировали».

Ферстаппен стартовал, как и должен был, седьмым. Уже на старте он прорвался в первую тройку, а завершил гонку вторым. По мнению Хорнера, предстартовый эпизод на него не повлиял: «Макс выбросил этот инцидент из головы. Это показатель зрелости».

Дополнительная информация: Адам Купер