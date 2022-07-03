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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Почему Ферстаппен резко потерял скорость в гонке? Вот ответ

Гонщик объяснил, что невольным виновником его неприятностей в Сильверстоуне стал Юки Цунода…

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Почему Ферстаппен резко потерял скорость в гонке? Вот ответ
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Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен после старта британского Гран При занимал второе место, но вынудил ошибиться Карлоса Сайнса и вышел в лидеры гонки. Однако на 12-м круге он резко замедлился и свернул в боксы.  

Как оказалось, дело не в проколе, о котором Макс говорил по радио – на свежем комплекте шин Red Bull голландца тоже не могла ехать в прежнем темпе. 

После сложной гонки и финиша на седьмом месте – это худший результат Макса в сезоне – они с командой установили, что же произошло. 

Как оказалось, под машину голландца попал обломок чужого автомобиля, из-за чего резко снизилась аэродинамическая эффективность. По иронии судьбы, обломком оказалась торцевая пластина от AlphaTauri – она оказалась на трассе после того, как на 11-м круге Юки Цунода пошел в атаку на своего напарника Пьера Гасли, и их машины столкнулись. 

По словам главы RBR Кристиана Хорнера, потеря прижимной силы достигала 20%. 

«Никакого прокола не было, – рассказал Хорнер репортерам. – Макс сказал об этом, так как поведение машины резко ухудшилось, и ощущения были как при проколе. Но в действительности на 11-м круге он налетел на фрагмент AlphaTauri, который остался после их аварии.

После этого ему пришлось вести гонку с днищем, которое работало иначе – из-за того, что под него попал фрагмент торцевой пластины. Он полностью нарушил протекание воздуха».

Сам Макс добавил: «Как только я выбрался из машины в закрытом парке, мне срезу удалось заглянуть под нее. С левой стороны там все было переломано, почти ничего не осталось. 

Я помню, что Карлос [Сайнс] ошибся, я вышел в лидеры, а спустя всего несколько поворотов на асфальте лежал кусок углепластика. Это было в пятом повороте.  

В тот момент я не мог резко отвернуть вправо или влево, потому постарался отбросить его передним крылом. Но вместо этого он попал мне под днище и все там переломал.

Ощущения были, как при проколе. Баланс резко сбился, машина начала подскакивать. Мы решили провести пит-стоп, но и после него управлять было сложно».

Он добавил: «Я резко потерял прижим сзади, мы попытались компенсировать это, изменив настройки переднего крыла. Но это очень плохо сказалось на шинах. Учитывая мои повреждения, седьмое место – это не так и плохо».

После Сильверстоуна преимущество Макса над ближайшим преследователем в таблице – Серхио Пересом – сократилось до 34 очков. Седьмым голландец до этого финишировал всего дважды за карьеру, в последний раз такой результат он показывал еще в 2016 году.

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