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Формула 1 Новость

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил

Из четырех первых Гран При пилот Red Bull смог выиграть только один. Дэймон Хилл уверен, что знает причину

Почему Ферстаппен регулярно проигрывает Хэмилтону? Хилл объяснил

Скорость Red Bull на старте сезона Формулы 1 дала болельщикам команды весомые основания рассчитывать на успех в 2021 году. Однако Макс Ферстаппен, имея хороший темп и регулярно лидируя в гонках, к середине мая смог выиграть всего один раз.

По мнению чемпиона мира 1996 года Дэймона Хилла, такое развитие событий вполне объяснимо. Британец считает, что появление серьезного соперника, какого у него не было уже долгое время, придало чемпиону четырех последних сезонов Льюису Хэмилтону мотивации, тогда как для Макса борьба на самом высоком уровне оказалась непростой задачей. 

«Великим чемпионам нужны достойные соперники, – объяснил 60-летний британец в подкасте F1 Nation. – Такие, которые позволяют показывать твою собственную силу. Это как история Голиафа, который стоит, бьет себя в грудь и кричит: "Кто готов сразиться со мной?!".

Макса очень высоко ценят, Дженсон Баттон недавно назвал его самым талантливым в Ф1.

Думаю, это дает Льюису основания радоваться по-настоящему, когда он в очередной раз оказывается сильнее. Мне кажется, долгое время Льюис оставался в своего рода застое, не получая того признания, которое он, несомненно, заслуживает. 

В этом году Макс принял его вызов. Но оказалось, что не так-то и просто постоянно вести борьбу на абсолютном пределе».

Перед Гран При Монако Хэмилтон выигрывает у Ферстаппена в общем зачете 14 очков. 

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Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона

Предыдущая новость

Баттон: По таланту Ферстаппен превосходит Хэмилтона
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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Дэймон Хилл , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing , Mercedes

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