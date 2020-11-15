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Формула 1 / Гран При Турции / Аналитика

Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта

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Почему Ферстаппен проиграл старт? Мнение эксперта
Автор:
, Ответственный редактор

Занимая второе место на решетке, голландец не без труда закончил первый круг четвертым. И дело явно не только в нем самам…

На сырой стамбульской трассе Макс Ферстаппен был одним из быстрейших, однако его шансы на хорошее выступление перечеркнул неважный старт: пилот Red Bull пропустил Серхио Переса с Себастьяном Феттелем, позади которых затем потерял много времени. 

Технический эксперт медиа-группы Ф1 Сэм Коллинз выдвинул предположение, что дело было вовсе не в том, что Макс занимал место в левой половине решетки, которая была менее выигрышной. 

«Red Bull не первый раз неважно стартует, – отметил Коллинз. – И мне кажется, дело может быть в том, как они настраивают момент схватывания сцепления. Обычно это делается в момент выезда на трассу.

Если вы посмотрите запись с бортовой камеры Ферстаппена, то вместо нормального разгона увидите какое-то дерганье и услышите чуть ли не захлебывающийся мотор.  

С Элбоном было то же самое. На картинке с вертолета видно, что Алекса чуть не развернуло в момент поступления крутящего момента на колеса. Думаю, [на машинах Red Bull] что-то не так с настройкой тех систем, которые отвечают за работу сцепления. Из-за этого гонщики очень часто не могут нормально тронуться».

Он добавил: «При этом AlphaTauri, вроде бы, не страдает от этого. Так что можно сделать вывод – дело тут не в силовой установке, а именно в трансмиссии. Которая на Red Bull по конструкции немного отличается от AlphaTauri.

Или «Быки» по-другому настраивают сцепление – может быть, более агрессивно, чем надо, очень-очень близко к пределу».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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