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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

После двух этапов Льюис Хэмилтон лидирует в общем зачете Ф1 с перевесом в одно очко – только благодаря лучшему времени круга в Имоле

Почему Ферстаппен не стал биться за лучший круг? Марко объяснил

После двух Гран При нынешнего сезона болельщики ожидают яркого чемпионата, главной интригой станет сражение за титул между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Льюис стал сильнейшим в гонке открытия в Бахрейне, а Макс ответил победой в Имоле. В активе каждого из гонщиков сейчас – одно первое и одно второе место. Однако сэр Хэмилтон, кроме того, заработал в минувший уик-энд бонусный балл за лучшее время круга. 

Казалось бы, уверенно лидировавший в гонке Ферстаппен имел возможность на последних кругах побороться с соперником – и впервые в своей карьере возглавить общий зачет Формулы 1. Однако делать этого он не стал, предпочтя просто довести гонку до финиша. 

 

Почему же? 

«Хэмилтон получил преимущество в четыре десятых секунды на своем быстром круге. использовав DRS [за счет кругового], – объяснил консультант Red Bull Хельмут Марко в интервью Redbull.com. – После такого мы не захотели рисковать и предпочли порадоваться уверенной победе». 

Он добавил: «Судьба титула решится в дуэли двух равных претендентов. Нас определенно ждет захватывающий сезон».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Гонка
Пилоты Хельмут Марко , Макс Ферстаппен
Команды Red Bull Racing

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