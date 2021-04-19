После двух Гран При нынешнего сезона болельщики ожидают яркого чемпионата, главной интригой станет сражение за титул между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.

Льюис стал сильнейшим в гонке открытия в Бахрейне, а Макс ответил победой в Имоле. В активе каждого из гонщиков сейчас – одно первое и одно второе место. Однако сэр Хэмилтон, кроме того, заработал в минувший уик-энд бонусный балл за лучшее время круга.

Казалось бы, уверенно лидировавший в гонке Ферстаппен имел возможность на последних кругах побороться с соперником – и впервые в своей карьере возглавить общий зачет Формулы 1. Однако делать этого он не стал, предпочтя просто довести гонку до финиша.

Почему же?

«Хэмилтон получил преимущество в четыре десятых секунды на своем быстром круге. использовав DRS [за счет кругового], – объяснил консультант Red Bull Хельмут Марко в интервью Redbull.com. – После такого мы не захотели рисковать и предпочли порадоваться уверенной победе».

Он добавил: «Судьба титула решится в дуэли двух равных претендентов. Нас определенно ждет захватывающий сезон».