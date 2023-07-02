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Почему Ферстаппен не поехал на пит-стоп в режиме VSC? Вот его ответ

После того, как для эвакуации машины Нико Хюлькенберга судьи нейтрализовали австрийскую гонку, почти все ее участники отправились менять шины – но лидирующий Макс Ферстаппен остался на трассе

Александр Кабановский
Автор:
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, пит-стоп

Перед стартом австрийской гонки Pirelli озвучила тактические схемы, которые считает самыми эффективными. Одна из них включала старт на шинах Medium и окно для первого пит-стопа в интервале 15-26 кругов. 

Неудивительно, что режим виртуальной машины безопасности, который ввели после схода Нико Хюлькенберга на 15-м круге, привел к массовому заезду на пит-лейн. 

Даже Ferrari и Aston martin, которые не сделади этого сразу, сменили своим пилотам шины кругом позже. 

А вот Макс Ферстаппен, который лидировал с поула, остался на трассе. Это привело к тому, что после собственного пит-стопа на 24-м круге голландец утратил лидерство в Ф1 впервые с майской гонки в Майами. 

Говоря о тактике Red Bull после финиша, Макс отметил: «Мы предпочли ехать дальше в режиме VSC и придерживаться первоначального плана. 

Думаю, этот подход отлично сработал, так как шины здесь работали не очень долго. Наше разбиение гонки на отрезки оказалось оптимальным». 

Он добавил: «Я еще за несколько кругов до введения VSC заметил, что наш отрыв начинает расти. Потому не сомневался, что соперники скоро поедут на пит-лейн. В такой ситуации придерживаться своего плана было наилучшим вариантом».

Вернувшись на трассу третьим, Макс за десять следующих кругов обогнал на свежем комплекте Hard обоих пилотов Ferrari, после чего одержал пятую победу подряд.

Серхио Перес, используя аналогичную тактику, поднялся с 15-го места на третье.

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