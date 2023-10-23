Чего добился бы Леклер при тактике с двумя пит-стопами? Вассер ответил

Шарль Леклер начинал воскресную гонку в американском Остине с поула, и хотя сразу пропустил Ландо Норриса, затем на протяжении 11 кругов удерживался вторым.

Однако в Ferrari решили удлинить гонщику отрезок до первого пит-стопа, а затем и вовсе отказаться от второй смены шин. В итоге монегаску пришлось поддерживать столь низкий темп, что финишировал от только шестым.

Позже его и вовсе дисквалифицировали за несоответствие машины правилам, но это другая история.

Шарль сразу после финиша назвал свою тактику ошибочной.

Оценивая выступление команды после финиша, ее руководитель Фредерик Вассер поддержал такую точку зрения.

«Гонка принесла смешанные эмоции, – сказал француз еще до официального объявления об исключении из протокола Леклера и Льюиса Хэмилтона. – Если говорить про Карлоса [Сайнса], то с ним мы отработали очень неплохо. Он стартовал четвертым, финишировал четвертым в двух или трех секундах за Ландо [Норрисом]. Думаю, тут все сложилось удачно.

Шарль после 12 кругов был в десяти секундах впереди Карлоса. Мы решили провести ему единственный пит-стоп, и сейчас ясно, что это был неудачный выбор.

Дело в том, что до гонки в нас не было ясной картины. Мы немного колебались по ходу первого отрезка, он сам тоже колебался, атаковать или нет. В итоге мы сделали ошибку.

До старта, если вы можете себе это представить, все было далеко не столь очевидно. Мы выбирали из двух тактических вариантов. В теории выходило, что они очень близки.

Мы допустили ошибку, когда предположили, что примерно половина участников поедет с одним пит-стопом. В реальности этого не произошло».

Все, кто добрался в Остине до клетчатого флага, менял шины на дистанции минимум дважды.

Фото: Ferrari Фредерик Вассер, глава команды и генеральный менеджер, Scuderia Ferrari

Вассер продолжил: «Мне казалось, что [Льюис] Хэмилтон скорее всего поедет с одной остановкой, а у [Джорджа] Расселла совершенно точно будет такая схема. Конечно, он ехал последним в группе лидеров, а в такой ситуации всегда проще менять тактику, глядя на действия остальных. Да и рисковать всегда есть смысл».

По словам главы Ferrari, свежая резина у соперников еще больше осложнила жизнь его пилоту.

«Дело не только в твоем темпе, но и в том, что делают остальные, – объяснил француз. – Для Шарля сложность была в том, что он постоянно оставался в трафике. Когда остальные действуют так же, как ты, все обычно чуть проще. А тут многие обгоняли его по одному или два раза.

Каждый раз, когда кто-то обгоняет тебя, ты теряешь две секунды. Ну пуская полторы. Если четверо парней обогнали по два раза, это суммарно 12 секунд. Впрочем, это был наш выбор и наша ошибка».

Он добавил: «Дело еще и в том, что мы долго не могли решиться. С Карлосом мы сразу приняли решение о двух пит-стопах, он бился с Максом [Ферстаппеном], что вызвало быстрый износ шин. Так что все было понятно. А с Шарлем – нет».

Фото: Ferrari Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фредерик неохотно ответил на вопрос, чего мог бы добиться Леклер с двумя пит-топами.

«Просто не хочу, – объяснил он. – Все эти если бы да кабы… В спорте это не работает. Но если просто смоделировать гонку, то можно предположить что он остался бы в шести или семи секундах впереди Сайнса.

Но нам надо не рассуждать об этом, а разбираться в своей ошибке. Ведь в тот момент, принимая решение, мы считали его удачным. Это значит, что-то у нас на командном мостике и на базе было сделано неверно».

Сайнс в итоге финишировал в четырех с небольших секундах от второго места Ландо Норриса. Это значит, что с двумя пит-стопами Леклер – если бы его, конечно, не дисквалифицировали – стал бы по итогам гонки вторым.