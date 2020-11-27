Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Японии
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
11 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
25 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
01 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
15 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
29 нояб.
Первая тренировка через
02 Часов
:
15 Минут
:
25 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
6 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
13 дек.
Первая тренировка через
14 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Бахрейна / Аналитика

Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото

Поделились
Комментарии
Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото
Автор:
, ответственный редактор
Соавтор: Джорджо Пиола

После нескольких гонок в холодных условиях Формула 1 приехала в жару Бахрейна. И смена климата явно поможет не всем…

Сейчас болельщики уже подзабыли этапы в Спа и Монце, где пилоты на алых машинах отчаянно бились за выход во второй сегмент квалификации и очки в гонках. 

Последние Гран При складывались для Скудерии гораздо успешнее, а недавний уик-энд в Турции и вовсе позволил команде стать лучшей по сумме заработанных очков. Однако проходил он, как и несколько предыдущих, в столь холодных условиях, которые оказались возможны только в силу «ковидного» календаря. 

В Бахрейне сейчас около +30 градусов, а значит – вопросы эффективности охлаждения вновь выходят на первый план. 

Посмотрите на кадр Джорджо Пиолы, сделанный в четверг в паддоке сахирской трассы. Только взгляните, какие у SF1000 огромные отверстия для выхода горячего воздуха в задней части понтонов. И это совсем не тот случай, когда округлости приятно радуют глаз. 

В Формуле 1 размер вентиляционных отверстий является результатом сложного компромисса между эффективностью охлаждения и аэродинамики. А у Ferrari, как стало понятно еще летом, конфигурация радиаторов в нынешнем сезоне далека от оптимальной. Из-за того, что охладители расположены над силовой установкой, под кузовными панелями возникает воздушная «пробка».

Читайте также:

В прохладном климате острота проблемы снизилась, но стоило Формуле 1 вернуться в жару, как старая беда готова напомнить о себе. Из нашего фото следует, что Ferrari однозначно пожертвовала лобовым сопротивлением. И на длинных прямых трассы в Бахрейне это не обещает ее пилотам ничего хорошего.  

McLaren MCL35, вид сзади

McLaren MCL35, вид сзади

Фото: Джорджо Пиола

Из всех остальных команд лишь McLaren оставила столь же крупные отверстия. Пожалуй, на MCL35 они даже более экстремальные, чем на SF1000.

Конструкторы из Уокинга сделали заднюю кромку понтона почти ровной, тогда как их коллеги из Ferrari предпочли более сложную форму.

А теперь сравните две показанные выше машины, например, с Mercedes (внизу). На чемпионской W11 отверстия даже не поднимаются над верхними рычагами задней подвески. Комментарии тут, как говорится, излишни. 

Mercedes F1 W11, вид сзади

Mercedes F1 W11, вид сзади

Фото: Джорджо Пиола

Кроме собственно лобового сопротивления и максимальной скорости на прямых, в Бахрейне очень важно учитывать еще один фактор. Благодаря обилию длинных прямых и медленных поворотов эта трасса славится высоким расходом топлива. С полным газом здесь проходится 75% круга. 

Если гонка пройдет без выездов машины безопасности и других эпизодов, позволяющих экономить, то отведенных правилами 110 кг топлива здесь обычно хватает до финиша практически впритык. А с ростом лобового сопротивления растет и расход. 

Таким образом, Ferrari гонщикам предстоит не только ехать медленно, но еще и сознательно отказываться от максимальной производительности мотора, чтобы не остаться на последних кругах с пустым баком. 

Racing Point RP20, dettaglio degli sfoghi dell'aria calda in coda alle pance che sono i più piccoli

Racing Point RP20, dettaglio degli sfoghi dell'aria calda in coda alle pance che sono i più piccoli

Photo by: Giorgio Piola

Renault F1 Team R.S.20, dettaglio tecnico degli sfoghi d'aria

Renault F1 Team R.S.20, dettaglio tecnico degli sfoghi d'aria

Photo by: Giorgio Piola

Для сравнения можете взглянуть в том же ракурсе на Racing Point RP20 и Renault RS20. Приведенные кадры красноречиво говорят, что рассчитывать на повторение турецкого успеха в этот раз Ferrari будет невероятно сложно. 

Читайте также:

Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой

Предыдущая новость

Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Местонахождение Международный автодром Бахрейна
Команды McLaren , Ferrari , Mercedes , Renault F1 Team , Racing Point
Автор Франко Нуньес

Самое читаемое Сегодня

Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию

Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2
Формула 2 Формула 2 / Самое интересное

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2

На Гран При Бахрейна на трассу вернется Формула 2. Вот полное расписание трансляций
Формула 1 Формула 1 / Анонс

На Гран При Бахрейна на трассу вернется Формула 2. Вот полное расписание трансляций

Слухи: Система DAS разочаровала гонщиков Mercedes
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Слухи: Система DAS разочаровала гонщиков Mercedes

Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020
Формула 1 Формула 1 / Новость

Лишь один пилот в Формуле 1 зарабатывает меньше Квята. Рейтинг зарплат-2020

Самое важное:

Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото

Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим
Формула 1 Формула 1 / Новость

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим

Самое читаемое

1
Формула 2

Пропуск в Ф1: какими должны закончить сезон лидеры Формулы 2, чтобы получить Суперлицензию

15ч
2
Формула 1

Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой

3
Формула 1

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах

4
Формула 1

Камбэк Гасли и откат Ferrari. Пять смелых прогнозов на Гран При Бахрейна

21ч
5
Формула 2

Шумахер уже чемпион? Мазепина возьмут в Haas? Оцениваем расклады на финише Формулы 2

Самое важное:

Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото
Формула 1

Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото

Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой
Формула 1

Гран При Бахрейна: пять вопросов перед гонкой

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах
Формула 1

Хэмилтон: Никто не поверит, даже если я побью Ферстаппена на равных машинах

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим
Формула 1

Ферстаппен: Не важно, стану я вторым или третьим

Сайнс может начать тесты Ferrari с машины 2018 года
Формула 1

Сайнс может начать тесты Ferrari с машины 2018 года

Последние видео

Гран При Турции - стартовая решетка 01:01
Формула 1
15 нояб. 2020 г.

Гран При Турции - стартовая решетка

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции 03:09
Формула 1
12 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – Гран При Турции

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи 02:29
Формула 1
3 нояб. 2020 г.

Лучшие моменты Ф1 – яркие кадры Гран При Эмилии-Романьи

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1
10 сент. 2020 г.

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1
14 авг. 2020 г.

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.