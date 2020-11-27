Почему Ferrari не сможет блеснуть в Бахрейне? Ответ в одном фото

Сейчас болельщики уже подзабыли этапы в Спа и Монце, где пилоты на алых машинах отчаянно бились за выход во второй сегмент квалификации и очки в гонках.

Последние Гран При складывались для Скудерии гораздо успешнее, а недавний уик-энд в Турции и вовсе позволил команде стать лучшей по сумме заработанных очков. Однако проходил он, как и несколько предыдущих, в столь холодных условиях, которые оказались возможны только в силу «ковидного» календаря.

В Бахрейне сейчас около +30 градусов, а значит – вопросы эффективности охлаждения вновь выходят на первый план.

Посмотрите на кадр Джорджо Пиолы, сделанный в четверг в паддоке сахирской трассы. Только взгляните, какие у SF1000 огромные отверстия для выхода горячего воздуха в задней части понтонов. И это совсем не тот случай, когда округлости приятно радуют глаз.

В Формуле 1 размер вентиляционных отверстий является результатом сложного компромисса между эффективностью охлаждения и аэродинамики. А у Ferrari, как стало понятно еще летом, конфигурация радиаторов в нынешнем сезоне далека от оптимальной. Из-за того, что охладители расположены над силовой установкой, под кузовными панелями возникает воздушная «пробка».

В прохладном климате острота проблемы снизилась, но стоило Формуле 1 вернуться в жару, как старая беда готова напомнить о себе. Из нашего фото следует, что Ferrari однозначно пожертвовала лобовым сопротивлением. И на длинных прямых трассы в Бахрейне это не обещает ее пилотам ничего хорошего.

McLaren MCL35, вид сзади Фото: Джорджо Пиола

Из всех остальных команд лишь McLaren оставила столь же крупные отверстия. Пожалуй, на MCL35 они даже более экстремальные, чем на SF1000.

Конструкторы из Уокинга сделали заднюю кромку понтона почти ровной, тогда как их коллеги из Ferrari предпочли более сложную форму.

А теперь сравните две показанные выше машины, например, с Mercedes (внизу). На чемпионской W11 отверстия даже не поднимаются над верхними рычагами задней подвески. Комментарии тут, как говорится, излишни.

Mercedes F1 W11, вид сзади Фото: Джорджо Пиола

Кроме собственно лобового сопротивления и максимальной скорости на прямых, в Бахрейне очень важно учитывать еще один фактор. Благодаря обилию длинных прямых и медленных поворотов эта трасса славится высоким расходом топлива. С полным газом здесь проходится 75% круга.

Если гонка пройдет без выездов машины безопасности и других эпизодов, позволяющих экономить, то отведенных правилами 110 кг топлива здесь обычно хватает до финиша практически впритык. А с ростом лобового сопротивления растет и расход.

Таким образом, Ferrari гонщикам предстоит не только ехать медленно, но еще и сознательно отказываться от максимальной производительности мотора, чтобы не остаться на последних кругах с пустым баком.

Racing Point RP20, dettaglio degli sfoghi dell'aria calda in coda alle pance che sono i più piccoli Photo by: Giorgio Piola Renault F1 Team R.S.20, dettaglio tecnico degli sfoghi d'aria Photo by: Giorgio Piola

Для сравнения можете взглянуть в том же ракурсе на Racing Point RP20 и Renault RS20. Приведенные кадры красноречиво говорят, что рассчитывать на повторение турецкого успеха в этот раз Ferrari будет невероятно сложно.