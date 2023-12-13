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Почему Ferrari не догонит Red Bull в 2024-м? Экс-глава команды Ф1 объяснил

Джанкарло Минарди поделился любопытной инсайдерской информацией из Милтон-Кинса – и некоторыми собственными соображениями

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Маленькая итальянская команда Minardi выступала в Формуле 1 с 1985 до 2005 года, после чего ее выкупил Дитрих Матециц, переименовав в Toro Rosso.  

Между тем, основатель и первый босс коллектива Джанкарло Минарди до сих пор остается заметной фигурой в итальянских гонках: в частности, он принимал активное участие в возвращении Ф1 на трассу в Имоле.  

Недавно интервью с 76-летним итальянцем опубликовала Gazetta dello Sport. Основной его темой стали шансы на успех Ferrari в предстоящем сезоне Больших Призов. 

Говоря о том, как Скудерия показала себя в двух последних чемпионатах, Минарди сказал: «Все ожидали выступлений на определенном уровне, особенно с учетом очень обнадеживающего начала. Но соответствовать этим ожиданиям команда вновь смогла только в концовке сезона-2023.

Во второй половине года явно стала просматриваться позитивная тенденция. Думаю, мы смогли представить первые контуры следующего чемпионата». 

Он продолжил: «Так как правила останутся прежними, мы вновь увидим ситуации, когда во втором квалификационном сегменте результаты всех 15 пилотов будут укладываться в секунду. Сейчас в чемпионате отличный баланс сил и высокая конкурентоспособность». 

При этом Джанкарло предположил, что прогресс Ferrari все же не позволит команде составить серьезную конкуренцию главным фаворитам из Red Bull. 

«Сейчас все говорят, что это возможно, – объяснил основатель Minardi. – Но я бы не стал спешить с оценками. Преимущество Red Bull в настоящий момент таково, что отыграть его крайне сложно. 

Я внимательно проанализировал гонки 2023 года и пришел к выводу, что [Макс] Ферстаппен ни разу не показал того максимума, на который в действительности был способен. 

Это оставляет нам не так много надежд. И исходя из того, что мне рассказывали из Британии, их [Red Bull] машина 2024 года должна стать еще более быстрой».

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Фото: Ferrari

Шарль Леклер, Ferrari

Также Минарди поделился мнением о том, как лучше поступить Шарлю Леклеру. Контракт лидера Скудерии заканчивается через год – и хотя ходят слухи о новом пятилетнем соглашении, никаких официальных объявлений пока нет. 

«Если он останется в команде, это будет добрым знаком, – ответил итальянский эксперт. – Ferrari сейчас особенно нужна преемственность, которой не было в последнее время. 

А если бы я сам сейчас был на месте Шарля, то постарался бы решить все вопросы со своим будущим как можно скорее».

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