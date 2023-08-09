Почему DRS Red Bull так сложно скопировать? Соперники объяснили

Уже в первых гонках нынешнего сезона поклонники Ф1 стали свидетелями нескольких прорывов Макса Ферстаппена и Серхио Переса через пелотон после квалификационных неудач. Тогда соперники говорили, что просто не видят смысла сопротивляться гонщикам Red Bull – те все равно проведут обгон на прямой, использовав силу своей DRS.

Разумеется, конкуренты постарались как можно скорее выяснить, в чем секрет конструкторов из Милтон-Кинса. Общее мнение быстро пришло к тому, что дело не в каком-то особенном чудо-решении или использовании «серых» зон регламента – просто на RB19 очень качественно проработана аэродинамика задка (как, впрочем, и всего шасси).

В команде осознанно избрали схему с высоким лобовым сопротивлением заднего крыла. Потому, когда плоскость открывается, выигрыш оказывается более существенным. При этом расположенное ниже несущее крыло, напротив, является разгруженным для соблюдения общего баланса.

Как выяснилось, у других команд нет возможности напрямую скопировать такой подход. На их машинах диффузор недостаточно эффективен, чтобы использовать несущее крыло с низким прижимом.

McLaren продвинулась в своих технических поисках дальше остальных, подготовив для Гран При Бельгии пакет обновлений для задней части машины, идейно близкий к Red Bull. При этом руководитель команды из Уокинга Андреа Стелла признал, что его подчиненные смогли сделать это лишь потому, что использовали наработки двух последних лет.

«Мы уже довольно долго работаем над такой концепцией, – рассказал итальянец, отвечая на вопрос Motorsport.com. – И этот опыт принес нам преимущество. Думаю, со временем оно проявит себя более отчетливо.

Мне кажется, сейчас все команды пытаются понять, что можно сделать в этом направлении».

Ландо Норрис, McLaren MCL60, Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Aston Martin, которая в весенних гонках была главным соперником Red Bull, в плане эффективности DRS даже тогда была в отстающих. Ее главный гоночный инженер Том Маккаллоу признал, что команда пытается изменить ситуацию к лучшему.

«На самом деле, наши новинки для Бельгии имеют к этой теме прямое отношение, – рассказал он. – Их задача в том, чтобы усилить взаимодействие элементов в задней части шасси. Если посмотреть, все детали там взаимодействуют – будь то периферия тормозных воздухозаборников, диффузор, несущее крыло или главное крыло.

Они помогают высасывать воздух из-под машины. И ты имеешь возможность играть с распределением параметров между ними.

Понятно, что в идеале желательно получить стабильную аэродинамику – но так, чтобы одновременно она давала большой выигрыш при активации DRS. С этим связана конфигурация крыла и еще множество факторов.

Сейчас мы видим, что в Red Bull с самого старта сезона смогли отлично справиться с этой задачей. Они были сильны и в прошлом году. А все остальные пытаются по мене сил угнаться за ними».