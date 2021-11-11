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Формула 1 Новости

Почему Боттас проиграл Хэмилтону? Версия финна

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По словам уходящего из Mercedes пилота, ему не хватало стабильности, которая была у партнера

Почему Боттас проиграл Хэмилтону? Версия финна

Со следующего года Валттери Боттас покидает команду Mercedes, в которой он провел пять сезонов. За это время он не раз опережал Льюиса Хэмилтона в квалификациях и порой выигрывал у напарника гонки, но так и не смог по-настоящему навязать Хэмилтону борьбу в чемпионате.

Хотя до конца сезона еще четыре гонки, Боттас уже начал подводить некоторые итоги своей пятилетки и, в частности, постарался ответить на вопрос, в чем Хэмилтон был его лучше.

«Мне кажется главным различием между мной и Льюисом в последние годы было то, что он почти всегда выступал на высшем уровне и крайне редко бывал не в форме, – цитирует финского гонщика британское издание Express. – Да, у него тоже бывали провалы, но очень редко, реже, чем у меня.

Меня восхищает, как ему удается всегда быть на вершине в независимости от условий, трассы, жизненной ситуации и всего остального. Всегда, как только он оказывается за рулем, он показывает отличную скорость».

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