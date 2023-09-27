Предыдущая / Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей
Формула 1 / Гран При Японии Новость

Почему Aston Martin съехала в середину пелотона? Босс команды дал простой ответ

По мнению Майка Крака, дела вовсе не в том, что AMR потеряла в скорости – но вот соперникам по ходу чемпионате удалось добиться более значительного прогресса

Александр Кабановский
Автор:
Серхио Перес, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23

На старте нынешнего сезона Формулы 1 команда из Сильверстоуна стала автором сенсации: за зиму ее зеленые машины обрели отличную скорость, и в первых Гран При Aston Martin объективно была на трассах второй силой позади непобедимой Red Bull.

За восемь первых этапов Фернандо Алонсо шесть раз поднимался на подиум, но затем картина стала меняться. Прибавили Ferrari и Mercedes, а к середине лета резкий рывок вперед совершила и McLaren. 

Сейчас AMR занимает четвертую строчку в Кубке конструкторов, а к финишу чемпионата скорее всего и вовсе останется пятой. Начиная с британского Гран При, Алонсо всего дважды смог финишировать в шестерке, а его напарник Лэнс Стролл и вовсе заработал лишь три очка. 

Говоря о том, что послужило причиной столь серьезных перемен в результатах, глава команды Майк Крак был предельно самокритичен: «Кто-то из соперников добился заметного прогресса, кто-то прибавил меньше. Мы же, и это совершенно очевидно, выполнили свою работу недостаточно хорошо. 

И дело, как мне кажется, вовсе не в том, что наше отставание [от Red Bull] серьезно выросло. Просто остальным удалось подняться в этот промежуток. 

"Сузука" – слишком особенная трасса, я бы не стал делать выводов по итогам гонки на ней и подождал бы еще пару этапов.  

Мы бы хотели ехать быстрее, у нас на подходе кое-какие обновления. Уверен, нам под силу подтянуться чуть ближе к лидерам».

Читайте также:
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Поделились
Комментарии

Постоянные аварии Сарджента вызвали в Williams нехватку запчастей
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

Формула 1
Гран При Японии

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла «А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

Слухи: количество претендентов на место Сарджента выросло до пяти

Слухи: количество претендентов на место Сарджента выросло до пяти

Формула 1

Слухи: количество претендентов на место Сарджента выросло до пяти Слухи: количество претендентов на место Сарджента выросло до пяти

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Формула 1
Гран При Катара

Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре Гоночная математика: как Ферстаппен сможет стать чемпионом после спринта в Катаре

Больше от
Майк Крак
Босс Aston Martin назвал аварию Стролла хорошим признаком

Босс Aston Martin назвал аварию Стролла хорошим признаком

Формула 1
Гран При Сингапура

Босс Aston Martin назвал аварию Стролла хорошим признаком Босс Aston Martin назвал аварию Стролла хорошим признаком

«Дело не только в подиумах». В Aston Martin объяснили силу Стролла

«Дело не только в подиумах». В Aston Martin объяснили силу Стролла

Формула 1

«Дело не только в подиумах». В Aston Martin объяснили силу Стролла «Дело не только в подиумах». В Aston Martin объяснили силу Стролла

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

Формула 1
Гран При Канады

В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться В Aston Martin рассказали, почему попросили Алонсо замедлиться

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Впервые за пять лет за руль машины Ф1 села гонщица

Впервые за пять лет за руль машины Ф1 села гонщица

Формула 1

Впервые за пять лет за руль машины Ф1 села гонщица Впервые за пять лет за руль машины Ф1 села гонщица

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Формула 1
Гран При Японии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии

Формула 1
Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии Стартовая решетка Гран При Японии

Самое важное:

Технический анализ: четыре решения, которые преобразили McLaren MCL60

Технический анализ: четыре решения, которые преобразили McLaren MCL60

F1 Формула 1
Гран При Японии

Технический анализ: четыре решения, которые преобразили McLaren MCL60 Технический анализ: четыре решения, которые преобразили McLaren MCL60

«Это самая ужасная вещь для гонщика». Хилл объяснил сложность положения Переса

«Это самая ужасная вещь для гонщика». Хилл объяснил сложность положения Переса

F1 Формула 1

«Это самая ужасная вещь для гонщика». Хилл объяснил сложность положения Переса «Это самая ужасная вещь для гонщика». Хилл объяснил сложность положения Переса

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

F1 Формула 1
Гран При Японии

«А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла «А если бы на кону стоял титул?». Эксперт предсказал разлад Хэмилтона и Расселла

Ньюи назвал главные разочарования своей карьеры в Ф1

Ньюи назвал главные разочарования своей карьеры в Ф1

F1 Формула 1

Ньюи назвал главные разочарования своей карьеры в Ф1 Ньюи назвал главные разочарования своей карьеры в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.