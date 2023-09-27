Почему Aston Martin съехала в середину пелотона? Босс команды дал простой ответ

На старте нынешнего сезона Формулы 1 команда из Сильверстоуна стала автором сенсации: за зиму ее зеленые машины обрели отличную скорость, и в первых Гран При Aston Martin объективно была на трассах второй силой позади непобедимой Red Bull.

За восемь первых этапов Фернандо Алонсо шесть раз поднимался на подиум, но затем картина стала меняться. Прибавили Ferrari и Mercedes, а к середине лета резкий рывок вперед совершила и McLaren.

Сейчас AMR занимает четвертую строчку в Кубке конструкторов, а к финишу чемпионата скорее всего и вовсе останется пятой. Начиная с британского Гран При, Алонсо всего дважды смог финишировать в шестерке, а его напарник Лэнс Стролл и вовсе заработал лишь три очка.

Говоря о том, что послужило причиной столь серьезных перемен в результатах, глава команды Майк Крак был предельно самокритичен: «Кто-то из соперников добился заметного прогресса, кто-то прибавил меньше. Мы же, и это совершенно очевидно, выполнили свою работу недостаточно хорошо.

И дело, как мне кажется, вовсе не в том, что наше отставание [от Red Bull] серьезно выросло. Просто остальным удалось подняться в этот промежуток.

"Сузука" – слишком особенная трасса, я бы не стал делать выводов по итогам гонки на ней и подождал бы еще пару этапов.

Мы бы хотели ехать быстрее, у нас на подходе кое-какие обновления. Уверен, нам под силу подтянуться чуть ближе к лидерам».

Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team Фото: Марк Саттон / Motorsport Images