Почему Andretti не купила Alfa Romeo? Дело не в Ф1?

Эту историю можно считать достаточно странной хотя бы потому, что она чуть более чем полностью основана на слухах. Обычно слухам свойственно либо подтверждаться, либо быть опровергнутыми. Но в данном случае попытка американской команды Andretti прийти в Формулу 1 через покупку места Sauber, которая в итоге закончилась ничем, так и не была официально подтверждена ни одной из сторон.

Andretti – это успешный бизнес в сфере автоспорта, принадлежащий семье знаменитого гонщика Марио Андретти и возглавляемый его сыном Майклом. Andretti присутствует в серии IndyCar и других американских чемпионатах, а в последние годы развивает международную экспансию, появляясь в разных сериях от австралийских кузовных гонок до Формулы Е.

Формула 1 сейчас принадлежит американцам, со следующего года в календаре появится второй американский этап в Майами и все громче звучат разговоры о скором проведении третьего американского Гран При в Лас-Вегасе. Американцы на ура восприняли документальный сериал о Формуле 1 Drive to survive от Netflix, так что интерес к Ф1 в США сейчас на взлете.

Так что когда около года назад заговорили о том, что Andretti придет в Ф1, это выглядело совершенно логично. Если бы не несколько препятствий.

Доходы от продажи билетов и трансляций в Формуле 1 достаются не только собственникам и организаторам, но и делятся между участвующими командами в пропорции, зависящей от положения в Кубке конструкторов. И размер этого пирога почти никак не зависит от числа машин на старте. Иными словами, приход новой команды означает, что остальным придется делиться. С чем те могут быть не согласны.

В теории другие команды могли бы согласиться на это, если бы в Andretti убедили их в том, что с ее появлением пропорционально вырастет и аудитория Формулы 1, а значит и общие доходы. Но сделать это непросто, учитывая, что благодаря Haas в Америке уже есть за кого болеть в Ф1.

Оставалось приобрести одну из существующих команд. И Sauber/Alfa Romeo на первый взгляд подходила идеально.

Аргументы за

Sauber Motorsport пришла в Формулу 1 в 1993 году с очевидными амбициями встать в один ряд с такими независимыми командами, как Williams, McLaren или Lotus. Несмотря на некоторые успехи, этот план по целому ряду причин не удался. Долгое время команда Sauber пыталась ему следовать, но сменив несколько раз руководство и владельцев обрела свой нынешний статус, став фактически сателитом Ferrari и лишившись даже собственного имени: с 2019 года команда выступает под брендом Alfa Romeo.

Совершенно понятно, чего не хватает команде на нынешнем этапе. А именно: больших инвестиций и нацеленного именно на победы собственника. При этом нынешние инвесторы, очевидно, были готовы выйти из бизнеса за соответствующее их интересам вознаграждение.

Что это, если не «брак на небесах»? Опять же по слухам именно из-за переговоров с Andretti команда до сих пор не объявила имя второго пилота. Первым, напомним, с 2022 года будет уходящий из Mercedes Валттери Боттас. А вторым мог бы стать пилот Andretti из IndyCar Колтон Херта.

Колтон Херта, Andretti Autosport w/ Curb-Agajanian Honda Фото: Richard Dole / Motorsport Images

Согласно информации Auto Motor und Sport, нынешний владелец Sauber Финн Раусинг попросил за 80% долю в команде 350 миллионов долларов и в Andretti согласились. О подписании соглашения должно было быть объявлено в ходе Гран При США в Остине, так же Херта должен был принять участие в первой пятничной тренировке за Alfa Romeo. Но не сбылось.

Так что же пошло не так?

Опять же по слухам, Раусинг в последний момент озаботился судьбой всей структуры Sauber, а не только той ее части, что работает на Формулу 1. На самом деле не совсем понятно, о каком еще бизнесе идет речь, но вроде как Andretti после покупки собирались оптимизировать фабрику в швейцарском городе Хинвиль и уволить оттуда 200 сотрудников, работа которых напрямую не связана с Формулой 1.

В ответ Раусинг запросил еще 250 миллионов за то, чтобы продать компанию целиком или ту же сумму в виде инвестиций в фабрику с гарантией, что она будет потрачена на сохранение подразделений, которые планируется закрыть.

Майкл Андретти Фото: Sutton Images

Повторимся, что это за подразделение не совсем ясно. Скажем, из Williams, McLaren и тем более Lotus в свое время выделились очень востребованные конструкторские бюро, которые стали успешными самостоятельными бизнесами. Но с Sauber этого пока в не случилось.

Да, сама швейцарская компания на заре своего существования прославилась постройкой спорткаров для Mercedes, с которыми немецкий бренд вернулся в «Ле-Ман». И в целом в Sauber наверняка могут сделать что-то кроме болида Формулы 1. Но это выглядит скорее как перспективное направление, а не как существующий успешный бизнес.

Причем тут Вольф?

Как здесь уже не раз было сказано, все это мы знаем по слухам, включая неофициальную информацию и от источников непосредственно Motorsport.com. То есть с одной стороны это рассказывалось лично нашим корреспондентам, а с другой стороны не под запись, то есть за руку мы потом поймать никого не сможем.

Так вот, якобы не так давно с одним из журналистов по поводу продажи Sauber разговорился глава Mercedes Тото Вольф. Он, напомним, не просто глава команды, но и еще ее совладелец. А также менеджер Валттери Боттаса, который, вот сюрприз, переходит в Sauber/Alfa Romeo.

Так вот, Вольф высказался в том плане, что мол надо быть дураком, чтобы продавать команду сейчас. Следите за руками: доходы Формулы 1 растут, популярность чемпионата растет, расходы команд благодаря бюджетным ограничениям падают, а значит владеть командой становится все более выгодно. Потому, цена Sauber в следующем году вырастет. Немного подождать, перезанять, перетерпеть – и можно заработать гораздо больше денег!

Более того, в следующем году грядет колоссальное изменение технического регламента, и у тех, что в этом году остается никем есть шанс стать всем. При этом конкретно Alfa Romeo по большому счету нечего терять: сейчас они предпоследние в Кубке конструкторов.

Причем говорил это Вольф вроде бы не просто так, а с явным недоверием к тому, что сделка вообще возможна. Делая вид, что он может не знать о ходе переговоров. Ну да, конечно, откуда бы ему знать.

Так что это было?

Рассуждая о слухах о продаже Sauber/Alfa Romeo компании Andretti, не следует забывать о том, что с этой командой сохраняется еще одна большая неопределенность касательно следующего года. И это – напарник Боттаса.

Очевидно, что им станет пилот со спонсорской поддержкой. Более того, речь идет о последнем вакантном месте в Формуле 1 на 2022 год. По слухам, к Sauber/Alfa Romeo уже обратились китайские спонсоры гонщика Формулы 2 Гуаньюя Чжоу. Не сдается и команда поддержки действующего пилота Антонио Джовинацци, упрашивая даже власти Италии найти способ его поддержать.

Гуанью Чжоу, Uni-Virtuosi Racing Фото: Uni-Virtuosi Racing

Что если Andretti и Колтон Херта были лишь разменной монетой. Способом сказать тем же китайцам: не хотите давать столько денег, сколько мы просим, так мы сейчас вообще продадим все американцам, а у них Херта. С Боттасом контракт уже подписан, так что вы своего Чжоу пристраивайте… ну вон в Mercedes, например. Или в Red Bull.

Что до Andretti, то если там еще немного подождут, то есть шанс войти в Формулу 1 с 2023 года совсем с другой стороны. Например, если Гюнтеру Штайнеру не удастся добиться прогресса с болидами 2022 года, Джин Хаас может всерьез выставить свою команду Ф1 на продажу. И Майклу Андретти будет гораздо проще с ним договориться. Хотя бы потому, что живут они на одном континенте без особой разницы во времени.

Дополнительная информация: Кристиан Ниммерволь и Роберто Кинкеро