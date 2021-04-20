Почему Алонсо, Феттель и Перес провалились в Имоле

Гран При Эмилии-Романьи выдался тяжелым для всех пилотов, которые зимой сменили команды, только пришли в Формулу 1 или вернулись в нее. Юки Цунода разбил машину в квалификации и развернулся в гонке, Мик Шумахер сломал носовой обтекатель об стену, Никита Мазепин за уик-энд допустил три разворота.

Но и более опытные пилоты, еще не вросшие в новые команды, испытывали трудности. Серхио Перес блеснул в квалификации, но провалился в гонке и остался без очков. Даниэль Риккардо и Карлос Сайнс явно уступали своим напарникам по McLaren и Ferrari соответственно. Фернандо Алонсо попал в очки лишь благодаря штрафу Кими Райкконена, при этом уступил Эстебану окону и в квалификации, и в гонке. Так же, как Себастьян Феттель – Лэнсу Строллу.

Адаптация у всех гонщиков осложнилась короткими предсезонными тестами: фактически, все получили лишь по полтора дня за рулем. А в случае Феттеля большая часть этого времени была потеряна из-за механических проблем.

И если трасса в Бахрейне давала ошибкам широкий допуск, то Имола за них наказывала. Узкие обочины и кусачие бордюры, вместе с дождем и активной слежкой FIA за соблюдением границ трассы сделали гонку очень тяжелой.

В итоге, все пилоты, зимой севшие за руль новых болидов, рассказывали о своих ощущениях примерно одно и то же: им не хватало уверенности.

«На работу других парней я не смотрю, но сменить команды, а уже вторую гонку провести на такой трассе и в таких условиях – серьезная задача, – отметил Серхио Перес. – Это очень тяжело. В субботу я был быстр, но в гонке оказался далек от нужной формы.

Имола – одна из худших трасс для выступлений на новой машине. Тут малейшая ошибка стоит очень дорого. Вы видели, сколько ошибок я допустил в гонке, сколько допускали другие парни».

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

У Себастьяна Феттеля гонка в Имоле выдалась кошмарной с самого начала: тормоза задымились на установочном круге. Над машиной пришлось работать до самого старта, причем немца откатили на пит-лейн. В гонке он получил штраф и был далек от очковой зоны, а под конец и вовсе сошел.

«Это прекрасная трасса, которая наказывает за ошибки, – отметил Феттель. – Пожалуй, пилоты в новых командах пострадали сильнее других. В субботу я никак не мог собрать целый круг, не хватало уверенности. Я ее набираю, но такие дни [как в Имоле], точно не помогают. Стольких проблем даже не придумаешь».

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Даниэль Риккардо, хоть и финишировал шестым, был далек от формы своего партнера Ландо Норриса.

«Не могу сказать, что удивлен, – заметил глава McLaren Андреас Зайдль. – Пересаживаться из одной машину в другую непросто, когда у тебя всего полтора дня на тесты.

Жаловаться нет смысла, но машины сложны, и набрать последние две-три десятых, которые и делают всю разницу, не так уж просто. Требуется время».

Сам Риккардо также отметил сложность приспособления к Имоле: «Пелотон очень плотный, одна десятая может отделять третье место от восьмого. На этой трассе больше рисков. Тебе должно быть комфортно в машине, чтобы ты мог ехать на пределе. Здесь на набор уверенности нужно больше времени, чем в Бахрейне».

Алонсо согласился с коллегами по проблемам, но отметил, что Имола дала им хороший урок и толчок вперед:

«Очевидно, что с каждым кругом, что мы проезжаем, мы все лучше подстраиваемся к машинам».

Сработает ли это? Узнаем уже в Португалии.