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Ограничение бюджетов появилось в Формуле 1 с прошлого года. В 2021-м команды были вправе тратить не более 145 миллионов долларов за сезон, сейчас планку опустили до 140 млн (в эту сумму не входят только гонорары пилотов и нескольких ключевых сотрудников).

Если для небольших коллективов такие суммы в любом случае недостижимы, то грандам – прежде всего Mercedes, Red Bull Racing и Ferrari – пришлось всерьез ограничить свои финансовые аппетиты.

Однако у лимита бюджетов нашлись неожиданные последствия. Об одном из них рассказали в Alfa Romeo – команде, которая всегда была одной из последних по величине расходов.

«Все дело в том, что мы базируемся в Швейцарии, – объяснил технический директор Ян Моншо сетевому изданию Motorsport-Magazin. – И проблема в том, что лимит никак не учитывает различие в уровне жизни между странами. Мы все вправе потратить по 140 миллионов.

Но если сравнивать с такой же командой из Англии или Италии, мы вынуждены платить сотрудникам заметно больше. На зарплаты уходит 20-30 процентов всех средств. И разницу мы могли бы инвестировать в развитие машины.

Это значит, что в действительности команды работают в неравных условиях, что осложняет нам жизнь. Эта та цена, которую мы вынуждены платить за право находиться у Женевского озера».

При этом Моншо согласился, что новая машина С42 получилась у его команды весьма удачной и не требует радикальных и дорогих переделок.

«Есть вещи, которые мы не можем себе позволить, – сказал конструктор. – А для других нам нужно находить оптимальные решения. Мы продолжаем готовить новинки в аэродинамической трубе. К счастью, пока нет свидетельств, что с нашей машиной что-то принципиально не так».

По итогам двух Гран При Alfa Romeo идет шестой в Кубке конструкторов. Если бы не сход Валттери Боттаса в Джидде, швейцарцы могли бы занимать сейчас четвертую строчку.