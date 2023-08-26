Побеждал в девяти чемпионатах и устроил скандал в DTM. Кто такой Лиам Лоусон?

Еще в пятницу утром ничто не говорило о возможности перестановок в составе участников Ф1. Но ошибка Оскара Пиастри во второй тренировке привела к тому, что Даниэлю Риккардо пришлось направить свою машину в барьер, чтобы не врезаться в McLaren юного соотечественника.

В итоге медики диагностировали у Риккардо перелом одной из костей левой кисти – и AlphaTauri срочно потребовалась замена. Так Лиам Лоусон стал новым пилотом Формулы 1.

Кто он такой, этот Лиам Лоусон?

Гонщик родился 21 год назад в городке с забавным названием Пукекохе, что на самом севере Новой Зеландии.

В этом сезоне он является официальным резервистом для Red Bull и AlphaTauri, эту роль пилот получил в середине 2022 года после некоторых сложностей у Юри Випса.

Параллельно Лиам выступает за Team Mugen в японской Суперформуле. Эта серия известна своей сложностью, но Лоусон уже выиграл там три гонки и идет в чемпионате вторым за два этапа до завершения чемпионата.

Лиам Лоусон, Team Mugen, на трассе Суперформулы Фото: Масахиде Камио

Под каким номером он выступает в Ф1?

На этот уик-энд у Лиама будет №40. Его же пилот использовал в прошлом году, когда участвовал в пятничных тренировках с обеими командами «Быков» в Спа и Мехико. Оставит ли он его на будущее – покажет время.

Чего Лоусон добился по ходу карьеры?

После перехода из картинга пилот выступал в девяти различных сериях – и хотя титул завоевал только в одной из них, смог в каждой одержать хотя бы одну победу уже в дебютном сезоне.

До Суперформулы главным чемпионатом для новозеландца была Формула 2. Там он выступал в 2021-22 годах – сначала с Hitech, затем с Carlin. Первый чемпионат Лиам закончил на девятом месте, во втором финишировал третьим позади Фелипе Друговича с Тео Пуршером.

Однако самой известной историей, связанной с его именем, до Зандфорта оставался скандальный финал сезона DTM в 2021 году. Там Лоусон всерьез претендовал на титул, но на финальном этапе стал жертвой необдуманной атаки со стороны Кельвина ван дер Линде в первом повороте.

После этого Лиам ничего не смог противопоставить своему сопернику Макси Гетцу, остался вторым в общем зачете – и не стал сдерживать себя в интервью после финиша.

Ник Кэссиди, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo (№23), Лиам Лоусон, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo (№30), Кельвин ван дер Линде, Abt Sportsline Audi R8 LMS GT3 (№3) Фото: Александр Триниц

Еще до этого пилот провел два сезона в Формуле 3, стал сильнейшим в домашнем первенстве Toyota Racing Series и выступал в нескольких чемпионатах Ф4, а также других юниорских сериях.

Когда его взяли в программу Red Bull, и на что он теперь может рассчитывать?

Пилот попался на глаза Хельмуту Марко в начале 2019 года, как раз после победы в Toyota Racing Series – там ему удалось переиграть юниора Ferrari Маркуса Армстронга. Именно тогда 17-летнего новозеландца и взяла под свое крыло Red Bull.

Из всех тех, кто сейчас входит в программу, раньше Лоусона в нее пришел только Деннис Хаугер. Но именно Лиам остается в Red Bull Junior на позиции лидера и первого кандидата на продвижение. Он уже дважды, в 2021 и 2022 годах, участвовал в молодежных тестах Ф1 на «Яс-Марине» и столько же раз садился за руль в пятничных тренировках Гран При.

В этом сезоне Red Bull отправила гонщика в Японию, решив не оставлять на третий год в Ф2. Прежде такой же вариант развития карьеры использовали для Пьера Гасли и Даниэля Тиктума.

Лиам Лоусон, Red Bull RB18, молодежные тесты в Абу-Даби, 2022 год Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

В начале нынешнего сезона Ф1 – когда стало ясно, что у Ника де Вриса все идет совсем не так здорово – Лоусона называли кандидатом ему на замену. В итоге голландец продержался в AlphaTauri до середины лета, после чего его машину отдали все же не Лиаму, а Даниэлю Риккардо.

Однако тот успел проехать всего два Гран При и добраться до третьего поворота в пятницу в Зандфорте – после чего Юки Цунода получил нового напарника.

Для Лиама Лоусона это шанс проявить себя. Нет сомнений, что его выступления, как и результаты сезона в Японии, Red Bull будет самым серьезным образом учитывать при определения состава своей «младшей» команды на сезон 2024 года.

Лаим Лоусон, AlphaTauri AT04 Фото: Дом Ромни / Motorsport Images