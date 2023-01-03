Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Прошедший сезон Формулы 1 стал для Льюиса Хэмилтона наименее удачным с начала выступлений – впервые за карьеру британец ни разу не выиграл по ходу чемпионата. По словам 37-летнего гонщика, такой результат сложно назвать позитивным, но он лишь придаст дополнительных сил в будущем.

«Этот точно не понизит мою мотивацию, – объяснил Льюис в интервью Bild. – Ведь у меня и прежде случались сезоны без побед – например, в картинге в 2001 году. Хотя, конечно, давненько это было.

Годом ранее мы боролись за титул, но в этом с самого начала вынуждены были признать реальное положение вещей. Так что некоторые результаты воспринимались как победа, даже если мы не выигрывали».

Он объяснил: «Когда прежде добился такого множества успехов, ощущаешь некоторое опустошение. Мы побеждали, но это было ожидаемо.

Это странная история, ведь в действительности выигрывать всегда очень здорово. И [в 2022-м] было очень приятно видеть, как мы заново учимся радоваться небольшим достижениям. Нам удавалось сражаться за пятую позицию – и вся команда была в восторге. А уж если получалось приехать четвертыми, это было просто ликование.

Это интересный опыт – учиться получать позитив от таких результатов. И еще очень здорово, когда ты прорываешься вперед. Когда оказываешься вторым или третьим и чувствуешь, что ты совсем близко к главной цели. Это было именно то, что нам всем требовалось».

Хэмилтон признался, что сезон-2022 заставил его пересмотреть свои взгляды на многие вещи, в том числе на ценность каких-то достижений и результатов.

«Теперь я ценю успехи совершенно иначе, – объяснил семикратный чемпион мира. – После того, как в Бразилии Джордж [Расселл] выиграл, а я финишировал вторым, это была невероятная радость за всю команду.

По ходу сезона нам удавалось все лучше понимать машину. Все трудились сообща, чтобы добиться этого – и работали даже лучше, чем прежде. Так что я категорически отказываюсь считать прошедший чемпионат разочарованием».

Гонщик, который является вторым по возрасту в пелотоне, уступая лишь Фернандо Алонсо, добавил, что 2022 год окончательно укрепил его в мысли о продолжении выступлений в Ф1: «Я знаю, насколько сложно удержаться на вершине. И я нацелен вернуться туда. Сильная концовка чемпионата дала нам надежду, последние несколько гонок вышли очень позитивными, обозначив тенденцию.

Они показали, что при должном упорстве мы сможем достичь любой цели».

Нынешнее соглашение Льюиса с Mercedes рассчитано до конца 2023 года, но стороны уже дали понять, что планируют продолжать сотрудничество и после этого.