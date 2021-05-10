«Победный» шлем и борьба с Mercedes. Как Мазепин провел Гран При Испании

Чего ждали: ничего нового

Процесс адаптации Никиты к Формуле 1 явно не будет быстрым. На первых этапах пилот пытался выжимать из машины больше, чем может, и к добру это не привело. В итоге, Мазепин решил замедлиться и набирать опыт по чуть-чуть. Об этом он сам рассказал как раз перед Гран При Испании:

«Я определенно был нетерпелив в Сахире из-за недостатка опыта и избытка амбиций. У меня были три хороших дня на тестах там, и я был очень доволен тем, какой мне удалось почувствовать себя хорошо и комфортно в машине. Но потом, как вы знаете, условия изменились из-за того, что стало очень ветрено [по ходу Гран При], и я не ожидал, что это настолько сильно все изменит.

Сейчас, мне кажется, я сделал большой шаг вперед в плане управления собственными ожиданиями».

После этих слов Мазепина ждать от него в Барселоне большего, чем попытки провести чистый уик-энд, не стоило.

Как все начиналось: катастрофически

Начало первой тренировки в Барселоне наверняка порадовало создателей сайта mazesp.in, ведь Никита умудрился вылететь с трассы, едва выехав на нее. К чести пилота стоит сказать, что гравийная ловушка его не удержала и он сумел выбраться на трассу. Правда, почти сразу после этого помешал Шарлю Леклеру.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Дальше все тренировки прошли гладко, хотя каждую из них россиянин завершал на последней строчке протокола. В итоге, утром пятницы Мазепин установил сомнительное достижение, завершив 20-м восемь тренировок подряд.

Босс Haas Гюнтер Штайнер даже признал, что команда теперь больше работает на Никиту, чем на Мика Шумахера, чтобы хоть как-то выравнять пилотов по скорости. Однако нестабильная задняя часть болида никак не дает Мазепину набрать темп.

Квалификация, к сожалению, без инцидентов для Никиты не обошлась. Проводя установочный круг, он оказался в сложной ситуации: сзади на быстрой попытке подъезжал Ландо Норрис, спереди в боксы возвращались Кими Райкконен и Юки Цунода.

Финн и японец подвинулись, чтобы пропустить быстрого британца. А вот Мазепин их примеру не последовал. Он решил обогнать Кими и Юки, тем самым заблокировав дорогу Норрису. Ландо на этом испортил один комплект мягких шин, которого ему не хватило затем. А Никита получил один штрафной балл и три фантомных штрафных позиции. Фантомных потому, что дальше последнего места двигаться ему было некуда.

Стоит отметить, что сложность положения, в котором Мазепин был зажат между соперниками, признали и судьи, и сам Норрис. Но от наказания это Никиту не уберегло.

Еще один негатив субботы – отставание от Мика Шумахера. На этот раз оно составило 0,588 секунды, на полторы десятых больше, чем в Португалии.

Как все прошло: в борьбе с Хэмилтоном (ну почти)

Если в прошлых гонках Никита оставлял хоть какие-то яркие впечатления (обгонял на старте, боролся с Шумахером, разбивал машину, наконец), то в этот раз россиянин стал, пожалуй, самым незаметным участником гонки.

Никита Мазепин, Haas VF-21, Пьер Гасли, AlphaTauri AT02, Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Мы могли вообще не заметить присутствия Мазепина на трассе, если бы не Тото Вольф. В середине гонки, когда Льюис Хэмилтон еще не побывал в боксах, он уже готовился пройти пилота Haas на круг. Никита сместился в бок недостаточно быстро и почтительно, что вызвало гнев босса Mercedes. Он тут же вышел на радиосвязь с гоночным директором Ф1 Майклом Маси, потребовав для россиянина синих флагов.

«Мы потеряем из-за него позицию», – заявил Тото.

Хэмилтон в тот момент пытался создать себе окно пит-стопа, чтобы вернуться на трассу впереди Ферстаппена. Правда, это все равно не сработало. Причем, к счастью Мазепина, Льюис выехал на трассу сразу в пяти секундах после Макса – проезжая мимо Никиты он потерял явно меньше. Так что обвинить российского гонщика в помехе лидеру в Mercedes все-таки не смогли.

Да и ситуация была не той, что на прошлом этапе. Тогда Мазепин чуть не столкнулся с проезжавшим его на круг Чеко Пересом и получил заслуженный штраф. На этот раз не было ни опасной ситуации, ни штрафа. Так что можно сказать, что на своих ошибках россиянин учится.

Никита Мазепин, Haas VF-21 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Больше ничего яркого с Никитой в гонке не произошло. Он шел своим темпом и финишировал в 50 секундах позади Мика Шумахера. Это, конечно, пропасть. Но в сравнении с Портиманом она стала на 10 секунд меньше. Хотя мы бы предпочли видеть пилота с георгиевской лентой на шлеме совсем на другой строчке протокола.

Чего ждать теперь: худшего этапа в сезоне

Где-где, а уж в Монако ждать от Никиты прорыва точно не приходится. Если он сможет провести этап, не разбив машины, мы уже сочтем это успехом. И это не сарказм.

Этап в Монте-Карло вообще не бывает простым для новичков и малоопытных пилотов. Вспомните, например, как там бил машину Шарль Леклер. Узкая и извилистая, трасса в Монако – одна из самых сложных в чемпионате. А для Haas она будет сложной вдвойне.

Американская машина имеет явные проблемы с балансом, что сильнее всего сказывается в поворотах. Нестабильный задок предрасположен к заносам, а в Монте-Карло хватает участков, где любой занос приведет к удару об стену. Недаром и сам Мазепин не ждет от следующего Гран При хорошего:

«Если оценивать реально, для нас это должен быть один из самых сложных уик-эндов – из-за машины. Она самая сложная в управлении, если сравнивать с остальными. А на трассе вроде Монако будет еще труднее. Там нет зон вылета, только стены.

Нам не хватает прижимной силы, а для Монако это особенно важно. Так что там нам будет еще сложнее за кем-то угнаться».

Никита Мазепин, Haas F1 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Угнаться Никите пока и так ни за кем не удается. Давайте просто надеяться, что в Монте-Карло он доберется до финиша, и оставит хейтеров без новых поводов к злословию. Это уже будет победой.