Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч Следующая / Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой
Формула 1 Новости

Победителю Гран При Мексики вручат шлем Фанхио

Автор:
, Редактор

Организаторы этапа подготовили точную копию шлема легендарного чемпиона

Победителю Гран При Мексики вручат шлем Фанхио

28 октября этого года исполняется 70 лет с гонки в Барселоне, где аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио стал первым чемпионом Формулы 1 в истории. Чтобы отметить эту дату, в ноябре победителю Гран При Мексики вручат необычный приз: реплику шлема Фанхио образца 1951 года, в котором он выступал на болиде Alfa-Romeo 159.

Оригинальный шлем Фанхио был изготовлен британской фирмой Herbert Johnson. Его внешняя часть была склеена из нескольких слоев стекловолокна, которое в те годы использовалось для изоляции проводов. Внутри шлем был покрыт тонким слоем коры пробкового дерева с вставкой из твердой кожи, обшитой шелком.

Вручить реплику шлема победителю Гран При поручено трехкратному чемпиону Формулы 1 Джеки Стюарту, а также аргентинскому автоспортивному журналисту Фернандо Торнелло.

После первого чемпионского титула в 1951 году, Хуан-Мануэль Фанхио еще четыре раза побеждал в Формуле 1. Он оставался единственным пятикратным чемпионом серии до 2002 года, когда по числу титулов с ним сравнялся Михаэль Шумахер. Сейчас, помимо Шумахера, по числу чемпионских титулов Фанхио также превосходит Льюис Хэмилтон.

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч

Предыдущая новость

Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч

Следующая новость

Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой

Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

18 ч
2
Формула 1

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

5 ч
3
Формула 1

Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч

2 ч
4
Формула 1

Ферстаппен провел Гран При Турции с неисправным рулем

3 ч
5
Формула 1

Алонсо отказался помогать Ферстаппену в борьбе с Хэмилтоном

2 ч
Самое важное:
«Стать телеэкспертом проще всего». Феттель поддел экс-пилотов Ф1
Формула 1

«Стать телеэкспертом проще всего». Феттель поддел экс-пилотов Ф1

46мин
Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой
Формула 1

Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой

51мин
Победителю Гран При Мексики вручат шлем Фанхио
Формула 1

Победителю Гран При Мексики вручат шлем Фанхио

1 ч
Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч
Формула 1

Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч

2 ч
В Ferrari признали, что сделали ту же ошибку, что и Mercedes
Формула 1

В Ferrari признали, что сделали ту же ошибку, что и Mercedes

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Больше от
Сергей Иванов
Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой Гран При Турции
Формула 1

Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой

Росси: Я не готов уходить, у меня паранойя
MotoGP

Росси: Я не готов уходить, у меня паранойя

Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч Гран При Турции
Формула 1

Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч

Больше от
Хуан-Мануэль Фанхио
Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались
Формула 1

Феттель: В машинах Фанхио и Мосса мы бы обделались

Стюарт не считает Хэмилтона величайшим пилотом в истории
Формула 1

Стюарт не считает Хэмилтона величайшим пилотом в истории

Как это было: ГП Великобритании '56. Так проходили гонки Формулы 1 в пятидесятых Гран При Великобритании
Формула 1

Как это было: ГП Великобритании '56. Так проходили гонки Формулы 1 в пятидесятых

Самое читаемое Сегодня

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции
Формула 1 Формула 1

А он ведь вам говорил! Радиопереговоры Хэмилтона и Mercedes в Турции

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции
Формула 1 Формула 1

Первая победа и чрезмерная стабильность. Мазепин на ГП Турции

Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч
Формула 1 Формула 1

Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч

Ферстаппен провел Гран При Турции с неисправным рулем
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен провел Гран При Турции с неисправным рулем

Алонсо отказался помогать Ферстаппену в борьбе с Хэмилтоном
Формула 1 Формула 1

Алонсо отказался помогать Ферстаппену в борьбе с Хэмилтоном

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация
Формула 1 Формула 1

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

«Стать телеэкспертом проще всего». Феттель поддел экс-пилотов Ф1
Формула 1 Формула 1

«Стать телеэкспертом проще всего». Феттель поддел экс-пилотов Ф1

В Ferrari признали, что сделали ту же ошибку, что и Mercedes
Формула 1 Формула 1

В Ferrari признали, что сделали ту же ошибку, что и Mercedes

Самое важное:

«Стать телеэкспертом проще всего». Феттель поддел экс-пилотов Ф1
Формула 1 Формула 1

«Стать телеэкспертом проще всего». Феттель поддел экс-пилотов Ф1

Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен пообещал угостить Переса текилой

Победителю Гран При Мексики вручат шлем Фанхио
Формула 1 Формула 1

Победителю Гран При Мексики вручат шлем Фанхио

Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч
Формула 1 Формула 1

Марко: Mercedes быстрее нас на 15 км/ч

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.