Победителю Гран При Мексики вручат шлем Фанхио

28 октября этого года исполняется 70 лет с гонки в Барселоне, где аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио стал первым чемпионом Формулы 1 в истории. Чтобы отметить эту дату, в ноябре победителю Гран При Мексики вручат необычный приз: реплику шлема Фанхио образца 1951 года, в котором он выступал на болиде Alfa-Romeo 159.

Оригинальный шлем Фанхио был изготовлен британской фирмой Herbert Johnson. Его внешняя часть была склеена из нескольких слоев стекловолокна, которое в те годы использовалось для изоляции проводов. Внутри шлем был покрыт тонким слоем коры пробкового дерева с вставкой из твердой кожи, обшитой шелком.

Вручить реплику шлема победителю Гран При поручено трехкратному чемпиону Формулы 1 Джеки Стюарту, а также аргентинскому автоспортивному журналисту Фернандо Торнелло.

После первого чемпионского титула в 1951 году, Хуан-Мануэль Фанхио еще четыре раза побеждал в Формуле 1. Он оставался единственным пятикратным чемпионом серии до 2002 года, когда по числу титулов с ним сравнялся Михаэль Шумахер. Сейчас, помимо Шумахера, по числу чемпионских титулов Фанхио также превосходит Льюис Хэмилтон.