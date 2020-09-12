Победитель Гран При Италии объяснил провал в квалификации в Тоскане

Пьер Гасли, который неделю назад выиграл Гран При Италии на трассе в Монце, в Муджелло не смог пройти во второй сегмент квалификации и уступил своему напарнику по AlphaTauri Даниилу Квяту. При этом на тренировках француз выглядел весьма уверенно. Поэтому после квалификации журналисты спросили у Гасли о том, какие проблемы могли помешать ему ехать быстрее.

«В тренировках мы выглядели неплохо, но в квалификации мы немного поменяли настройки силовой установки, прибавили мощности, но оказалось, что мы двигались не в том направлении, – сказал Гасли в эфире Sky F1. – В итоге у меня на быстрых кругах заканчивался заряд аккумуляторов в гибридной силовой установке за 300 метров до финиша круга, что стоило мне одну десятую секунды. При этом мне не хватило одной двадцатой для попадания во второй сегмент квалификации. Обидно, так как мы были быстры, а ошиблись в самый неподходящий момент.

Но мы по прежнему знаем, что быстры, точно быстрее, чем машины, которые будут впереди меня на старте. Мы определенно выберем альтернативную стратегию, так как обгонять на трассе будет нелегко».

Квят показал в Муджелло 12-е время. По словам главы AlphaTauri Франца Тоста, настройки силовых установок у обеих болидов были одинаковыми, а вот аэродинамика могла немного отличаться.