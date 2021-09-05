Победа в Зандфорте вернула Ферстаппену лидерство в Ф1

Первый с 1985 года Гран При Нидерландов начался под восторженные крики болельщиков в клубах оранжевого дыма – обладатель поула и главный кумир трибун Макс Ферстаппен выиграл старт и захватил лидерство.

Но на протяжении следующих 70 кругов гонка получилась предельно спокойной, хотя и не лишенной тактической борьбы.

В Mercedes дважды проводили пит-стопы первыми, чтобы дать Льюису Хэмилтону преимущество свежих шин. Но в Red Bull всякий раз отвечали уже на следующем круге – и Макс оставался впереди главного соперника.

Даже попытка оставить Валттери Боттаса на длинный первый отрезок мало помогла действующим чемпионам: Ферстаппен нагнал и опередил финна, после чего тот сразу же пропустил и своего напарника.

На третьем отрезке у Макса были шины Hard, тогда как у Льюиса – более мягкие Medium. Британский пилот понемногу сокращал отставание, при этом жалуясь по радио, что этого комплекта ему не хватит до финиша. Примерно за 15 кругов до клетчатого флага ситуация развернулась на 180 градусов: теперь Хэмилтон начал отставать, что окончательно решило судьбу победы.

Успех на домашней трассе стал для Ферстаппена седьмым в нынешнем чемпионате и позволила ему вернуться в лидеры общего зачета Ф1. Хэмилтон, сменив шины в концовке, получил бонус за лучшее время круга и теперь уступает сопернику три очка.

Первая пятерка пилотов закончила дистанцию точно в том порядке, какой занимала на стартовой решетке. Боттасу в конце тоже пришлось заехать в боксы, чтобы дать напарнику переобуться без потери позиции. Финн было попробовал сам показать лучшее время круга и проехал два «фиолетовых» сектора – но на третьем его жестко одернули из боксов.

Пьер Гасли стал четвертым, но отстал на круг, Шарль Леклер принес Ferrari важные очки за пятое место. Его напарник Карлос Сайнс почти всю гонку оставался шестым, но на финальном круге испанца смог опередить его соотечественник Фернандо Алонсо.

Серхио Перес, стартовав из боксов, пробился в зачетную десятку и по итогам голосования болельщиков стал гонщиком дня. Мексиканец в самом начале жестко заблокировал шину, атакуя Никиту Мазепина, и поехал на ранний пит-стоп.

Из-за этого ему позже потребовалась еще одна смена шин, но Серхио смог пробиться до восьмого места, в самом конце опередив Эстебана Окона. Последнее зачетное очко досталось Ландо Норрису.

Единственный россиянин в пелотоне Никита Мазепин уверенно опережал своего партнера по Haas Мика Шумахера, однако сошел из-за проблем в гидравлической системе вскоре после середины дистанции.

Единственным достойным упоминания происшествием стал разворот Себастьяна Феттеля, который атаковал Роберта Кубицу в третьем повороте.

Стартовавший седьмым Антонио Джовинацци на первом круге потерял несколько позиций в споре с соперниками из Alpine, а потом откатился еще дальше назад из-за внепланового пит-стопа, «поймав» прокол. Джордж Расселл получил пять секунд штрафа за превышение скорости в боксах.

Кроме Мазепина, из-за проблем с техникой не смогли добраться до финиша Юки Цунода (упала мощность мотора) и Расселл.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Зандфорте.

Результаты Гран При Нидерландов