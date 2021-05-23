Победа в Монако вывела Ферстаппена в лидеры сезона Ф1
Гонка в княжестве оказалась предельно небогатой на обгоны – ее судьбу решили стартовая расстановка, тактика и надежность техники
Победитель квалификации Шарль Леклер выбыл из борьбы еще до старта – по пути из боксов на его Ferrari возникли проблемы с приводным валом. В итоге выше всех на решетке оказался Макс Ферстаппен, следом – Валттери Боттас.
Финн лучше начал движение по сигналу светофоров, но пилот Red Bull направил свою машину поперек трассы и удержал лидерство.
Стартовый порядок сохранился не только в паре лидеров, но и во всей первой десятке. После этого положение на трассе оставалось неизменным до начала пит-стопов.
В Монако все команды использовали тактику с одной остановкой в боксах, потому это была единственная возможность что-то отыграть. Боттас поехал за свежими шинами раньше Ферстаппена – но с гайкой переднего правого колеса его Mercedes возникли серьезные проблемы. Механики так и не смогли открутить ее, и Валттери пришлось сойти.
Это и определило окончательную тройку призеров: Ферстаппен довел гонку до победы, своей первой в Монако, благодаря чему обошел в таблице общего зачета Льюиса Хэмилтона. По ходу своего восьмого сезона в Ф1 голландец впервые возглавил чемпионат мира.
Сам Льюис был после старта шестым – но одним из первых поехал на пит-стоп. Как оказалось, в этот день верной была прямо противоположная тактика. Британец застрял за Пьером Гасли – и из-за этого потерял еще две позиции. В концовке сэр семикратный поехал в боксы за свежими шинами и смог добыть бонус за лучшее время круга.
Компанию Ферстаппену в княжеской ложе составили Карлос Сайнс и Ландо Норрис. В квалификации они были четвертым и пятым – и воспользовались проблемами Леклера и Боттаса.
Сайнс завоевал свой первый призовой кубок в составе Ferrari, подсластив команде разочарование, а Норрис поднялся на третью строчку в зачете пилотов.
Более поздний пит-стоп принес четвертое место Серхио Пересу, а пятым (так же за счет отложенной остановки) стал Себастьян Феттель. Немец заработал свои первые очки в составе Aston Martin.
Следом финишировали Гасли и Хэмилтон, а оставшиеся очки заработали Лэнс Стролл, Эстебан Окон и Антонио Джовинацци. Канадского пилота подозревали в нарушении правил при выезде с пит-лейна, но в итоге наказывать не стали.
Гонка обошлась без разбитых машин – и вообще без происшествий. Автомобиль безопасности вообще не выезжал на трассу. что случается в Монако в среднем лишь раз за десять лет.
Никита Мазепин, стартовав 19-м, пропустил на первом круге своего партнера по Haas Мика Шумахера, но затем вновь вышел вперед после ошибки немца и впервые в карьере финишировал в гонке Ф1 не самым последним.
Даниэль Риккардо так и не смог отыграться после неудачной квалификации, оставшись 12-м. Австралиец преследовал в концовке Кими Райкконена, но обгонять в Монако. как известно, невероятно сложно.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Монако.
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Результаты Гран При Монако
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|78
|-
|2
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|78
|8.968
|8.968
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|78
|19.427
|19.427
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|78
|20.490
|20.490
|5
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|78
|52.591
|52.591
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|78
|53.896
|53.896
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|78
|1'08.231
|1'08.231
|8
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|77
|1 lap
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|77
|1 lap
|10
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|77
|1 lap
|11
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|77
|1 lap
|12
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|77
|1 lap
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|77
|1 lap
|14
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|77
|1 lap
|15
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|77
|1 lap
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|77
|1 lap
|17
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|75
|3 laps
|18
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|75
|3 laps
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|29
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|0
|Полные результаты
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