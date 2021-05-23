Победа в Монако вывела Ферстаппена в лидеры сезона Ф1

Победитель квалификации Шарль Леклер выбыл из борьбы еще до старта – по пути из боксов на его Ferrari возникли проблемы с приводным валом. В итоге выше всех на решетке оказался Макс Ферстаппен, следом – Валттери Боттас.

Финн лучше начал движение по сигналу светофоров, но пилот Red Bull направил свою машину поперек трассы и удержал лидерство.

Стартовый порядок сохранился не только в паре лидеров, но и во всей первой десятке. После этого положение на трассе оставалось неизменным до начала пит-стопов.

В Монако все команды использовали тактику с одной остановкой в боксах, потому это была единственная возможность что-то отыграть. Боттас поехал за свежими шинами раньше Ферстаппена – но с гайкой переднего правого колеса его Mercedes возникли серьезные проблемы. Механики так и не смогли открутить ее, и Валттери пришлось сойти.

Это и определило окончательную тройку призеров: Ферстаппен довел гонку до победы, своей первой в Монако, благодаря чему обошел в таблице общего зачета Льюиса Хэмилтона. По ходу своего восьмого сезона в Ф1 голландец впервые возглавил чемпионат мира.

Сам Льюис был после старта шестым – но одним из первых поехал на пит-стоп. Как оказалось, в этот день верной была прямо противоположная тактика. Британец застрял за Пьером Гасли – и из-за этого потерял еще две позиции. В концовке сэр семикратный поехал в боксы за свежими шинами и смог добыть бонус за лучшее время круга.

Компанию Ферстаппену в княжеской ложе составили Карлос Сайнс и Ландо Норрис. В квалификации они были четвертым и пятым – и воспользовались проблемами Леклера и Боттаса.

Сайнс завоевал свой первый призовой кубок в составе Ferrari, подсластив команде разочарование, а Норрис поднялся на третью строчку в зачете пилотов.

Более поздний пит-стоп принес четвертое место Серхио Пересу, а пятым (так же за счет отложенной остановки) стал Себастьян Феттель. Немец заработал свои первые очки в составе Aston Martin.

Следом финишировали Гасли и Хэмилтон, а оставшиеся очки заработали Лэнс Стролл, Эстебан Окон и Антонио Джовинацци. Канадского пилота подозревали в нарушении правил при выезде с пит-лейна, но в итоге наказывать не стали.

Гонка обошлась без разбитых машин – и вообще без происшествий. Автомобиль безопасности вообще не выезжал на трассу. что случается в Монако в среднем лишь раз за десять лет.

Никита Мазепин, стартовав 19-м, пропустил на первом круге своего партнера по Haas Мика Шумахера, но затем вновь вышел вперед после ошибки немца и впервые в карьере финишировал в гонке Ф1 не самым последним.

Даниэль Риккардо так и не смог отыграться после неудачной квалификации, оставшись 12-м. Австралиец преследовал в концовке Кими Райкконена, но обгонять в Монако. как известно, невероятно сложно.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Монако.

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