Турецкий дождь вынудил гонщиков стартовать на дождевых шинах, но по ходу дистанции асфальт постепенно просыхал, и вместе с этим заметно менялся баланс сил. Кому-то настройки позволяли ехать в хорошем темпе в сырых условиях, другим после слабого начала удалось прибавить в концовке.

В числе последних оказался и Льюис Хэмилтон – гонщик Mercedes после старта вышел было на третье место, но почти сразу ошибся и откатился на седьмое. Несмотря на это, в дальнейшем он постепенно поднимался все выше, на 37-м круге вышел в лидеры и больше не уступил первой позиции, чем гарантировал себе седьмой титул чемпиона мира.

Первая половина гонки однозначно осталась за Racing Point: стартовавший с поула Лэнс Стролл и сразу захвативший второе место Серхио Перес быстро уехали от соперников на 15 секунд, но затем их преимущество стало таять. Мексиканцу удалось – как и Хэмилтону – преодолеть дистанцию с одним пит-стопом. Пропустив Льюиса в борьбе на трассе, он финишировал вторым с отставанием почти в полминуты.

Стролл, занимавший первую позицию больше половину дистанции, менял шины дважды и в итоге стал только девятым.

Зато лучшую гонку в сезоне в сложных условиях провела Ferrari: Себастьян Феттель благодаря отличному старту вышел с 12-го на третье место, тогда как Шарль Леклер поначалу был только 14-м. Однако постепенно монегаск прорывался наверх, в какой-то момент оказался позади напарника и обогнал его, став третьим.

На последнем круге. всего за три поворота до конца дистанции, Леклер пошел в атаку на окончательно потерявшего темп Переса, но в итоге потерял и третье место, пропустив Феттеля на первый подиум в сезоне.

Пилотам Red Bull не удалось реализовать отличный темп своих машин: Макс Ферстаппен, переиграв Феттеля по ходу первой волны пит-стопов, затем закрутился в борьбе с Пересом. Позже он вновь потерял управление, Алекс Элбон также дважды улетал с трассы – в итоге они закончили дистанцию только шестым и седьмым, уступив еще и прорвавшемуся из самого конца Карлосу Сайнсу.

При этом Макса, который трижды останавливался в боксах, еще могут оштрафовать за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна.

Очки в Стамбуле заработали также Ландо Норрис, ставший автором лучшего круга, и Даниэль Риккардо.

Даниил Квят, подобно Хэмилтону с Пересом, проехал гонку с единственным пит-стопом, но даже это не позволило ему финишировать выше 12-й позиции.

Валттери Боттас запомнился лишь постоянными разворотами, начиная с первого поворота гонки, и в итоге приехал к финишу лишь на 14-й позиции.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию турецкой гонки.

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Результаты Гран При Турции