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Формула 1 / Гран При Турции / Отчет о гонке

Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1

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Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1
Автор:
, Ответственный редактор

Умело выстроив гонку и прибавляя в скорости по ходу дистанции, Льюис Хэмилтон доказал, что по праву является сильнейшим пилотом чемпионата

Турецкий дождь вынудил гонщиков стартовать на дождевых шинах, но по ходу дистанции асфальт постепенно просыхал, и вместе с этим заметно менялся баланс сил. Кому-то настройки позволяли ехать в хорошем темпе в сырых условиях, другим после слабого начала удалось прибавить в концовке. 

В числе последних оказался и Льюис Хэмилтон – гонщик Mercedes после старта вышел было на третье место, но почти сразу ошибся и откатился на седьмое. Несмотря на это, в дальнейшем он постепенно поднимался все выше, на 37-м круге вышел в лидеры и больше не уступил первой позиции, чем гарантировал себе седьмой титул чемпиона мира. 

Первая половина гонки однозначно осталась за Racing Point: стартовавший с поула Лэнс Стролл и сразу захвативший второе место Серхио Перес быстро уехали от соперников на 15 секунд, но затем их преимущество стало таять. Мексиканцу удалось – как и Хэмилтону – преодолеть дистанцию с одним пит-стопом. Пропустив Льюиса в борьбе на трассе, он финишировал вторым с отставанием почти в полминуты. 

Стролл, занимавший первую позицию больше половину дистанции, менял шины дважды и в итоге стал только девятым. 

Зато лучшую гонку в сезоне в сложных условиях провела Ferrari: Себастьян Феттель благодаря отличному старту вышел с 12-го на третье место, тогда как Шарль Леклер поначалу был только 14-м. Однако постепенно монегаск прорывался наверх, в какой-то момент оказался позади напарника и обогнал его, став третьим.

На последнем круге. всего за три поворота до конца дистанции, Леклер пошел в атаку на окончательно потерявшего темп Переса, но в итоге потерял и третье место, пропустив Феттеля на первый подиум в сезоне. 

Пилотам Red Bull не удалось реализовать отличный темп своих машин: Макс Ферстаппен, переиграв Феттеля по ходу первой волны пит-стопов, затем закрутился в борьбе с Пересом. Позже он вновь потерял управление, Алекс Элбон также дважды улетал с трассы – в итоге они закончили дистанцию только шестым и седьмым, уступив еще и прорвавшемуся из самого конца Карлосу Сайнсу.

При этом Макса, который трижды останавливался в боксах, еще могут оштрафовать за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна. 

Очки в Стамбуле заработали также Ландо Норрис, ставший автором лучшего круга, и Даниэль Риккардо.

Даниил Квят, подобно Хэмилтону с Пересом, проехал гонку с единственным пит-стопом, но даже это не позволило ему финишировать выше 12-й позиции.

Валттери Боттас запомнился лишь постоянными разворотами, начиная с первого поворота гонки, и в итоге приехал к финишу лишь на 14-й позиции.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию турецкой гонки.

Новость дополняется

Результаты Гран При Турции

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв Пит-стопы
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:42'19.313   1
2 Mexico Серхио Перес Mercedes 1:42'50.946 31.633 1
3 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1:42'51.273 31.960 2
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:42'53.171 33.858 2
5 Spain Карлос Сайнс Renault 1:42'53.676 34.363 2
6 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1:43'04.186 44.873 3
7 Thailand Александр Элбон Honda 1:43'05.797 46.484 2
8 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1:43'20.572 1'01.259 2
9 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1:43'31.666 1'12.353 2
10 Australia Даниэль Риккардо Renault 1:43'54.773 1'35.460 2
11 France Эстебан Окон Renault 1 lap   2
12 Russian Federation Даниил Квят Honda 1 lap   1
13 France Пьер Гасли Honda 1 lap   2
14 Finland Валттери Боттас Mercedes 1 lap   2
15 Finland Кими Райкконен Ferrari 1 lap   3
16 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1 lap   2
17 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari     3
18 France Ромен Грожан Ferrari     3
  Canada Николя Латифи Mercedes     3
  Italy Антонио Джовинацци Ferrari     1
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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