Победа в дождевой гонке в Стамбуле сделала Хэмилтона семикратным чемпионом Ф1
Умело выстроив гонку и прибавляя в скорости по ходу дистанции, Льюис Хэмилтон доказал, что по праву является сильнейшим пилотом чемпионата
Турецкий дождь вынудил гонщиков стартовать на дождевых шинах, но по ходу дистанции асфальт постепенно просыхал, и вместе с этим заметно менялся баланс сил. Кому-то настройки позволяли ехать в хорошем темпе в сырых условиях, другим после слабого начала удалось прибавить в концовке.
В числе последних оказался и Льюис Хэмилтон – гонщик Mercedes после старта вышел было на третье место, но почти сразу ошибся и откатился на седьмое. Несмотря на это, в дальнейшем он постепенно поднимался все выше, на 37-м круге вышел в лидеры и больше не уступил первой позиции, чем гарантировал себе седьмой титул чемпиона мира.
Первая половина гонки однозначно осталась за Racing Point: стартовавший с поула Лэнс Стролл и сразу захвативший второе место Серхио Перес быстро уехали от соперников на 15 секунд, но затем их преимущество стало таять. Мексиканцу удалось – как и Хэмилтону – преодолеть дистанцию с одним пит-стопом. Пропустив Льюиса в борьбе на трассе, он финишировал вторым с отставанием почти в полминуты.
Стролл, занимавший первую позицию больше половину дистанции, менял шины дважды и в итоге стал только девятым.
Зато лучшую гонку в сезоне в сложных условиях провела Ferrari: Себастьян Феттель благодаря отличному старту вышел с 12-го на третье место, тогда как Шарль Леклер поначалу был только 14-м. Однако постепенно монегаск прорывался наверх, в какой-то момент оказался позади напарника и обогнал его, став третьим.
На последнем круге. всего за три поворота до конца дистанции, Леклер пошел в атаку на окончательно потерявшего темп Переса, но в итоге потерял и третье место, пропустив Феттеля на первый подиум в сезоне.
Пилотам Red Bull не удалось реализовать отличный темп своих машин: Макс Ферстаппен, переиграв Феттеля по ходу первой волны пит-стопов, затем закрутился в борьбе с Пересом. Позже он вновь потерял управление, Алекс Элбон также дважды улетал с трассы – в итоге они закончили дистанцию только шестым и седьмым, уступив еще и прорвавшемуся из самого конца Карлосу Сайнсу.
При этом Макса, который трижды останавливался в боксах, еще могут оштрафовать за пересечение белой линии на выезде с пит-лейна.
Очки в Стамбуле заработали также Ландо Норрис, ставший автором лучшего круга, и Даниэль Риккардо.
Даниил Квят, подобно Хэмилтону с Пересом, проехал гонку с единственным пит-стопом, но даже это не позволило ему финишировать выше 12-й позиции.
Валттери Боттас запомнился лишь постоянными разворотами, начиная с первого поворота гонки, и в итоге приехал к финишу лишь на 14-й позиции.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию турецкой гонки.
Новость дополняется
Результаты Гран При Турции
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|Пит-стопы
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:42'19.313
|1
|2
|Серхио Перес
|Mercedes
|1:42'50.946
|31.633
|1
|3
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1:42'51.273
|31.960
|2
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:42'53.171
|33.858
|2
|5
|Карлос Сайнс
|Renault
|1:42'53.676
|34.363
|2
|6
|Макс Ферстаппен
|Honda
|1:43'04.186
|44.873
|3
|7
|Александр Элбон
|Honda
|1:43'05.797
|46.484
|2
|8
|Ландо Норрис
|Renault
|1:43'20.572
|1'01.259
|2
|9
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|1:43'31.666
|1'12.353
|2
|10
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1:43'54.773
|1'35.460
|2
|11
|Эстебан Окон
|Renault
|1 lap
|2
|12
|Даниил Квят
|Honda
|1 lap
|1
|13
|Пьер Гасли
|Honda
|1 lap
|2
|14
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1 lap
|2
|15
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1 lap
|3
|16
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1 lap
|2
|17
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|3
|18
|Ромен Грожан
|Ferrari
|3
|Николя Латифи
|Mercedes
|3
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский